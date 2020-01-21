Koronavirüs salgını endişeleriyle petrol fiyatları yüzde 1.5 düştü

Çin'de ölümcül olduğundan şüphelenilen koronavirüs salgınının yayılacağı endişeleriyle petrol fiyatları yüzde 1.50'nin üzerinde düştü.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Çin'de başlayan ve Japonya ile Tayland'a kadar ulaşan salgınla ilgili görüşmesi beklenirken, yaklaşan Çin Yeni Yılı'yla seyahat eden insanların salgının yayılmasını artırabileceğine yönelik endişeler oluştu. Şu ana kadar açıklanan resmi verilere göre SARS benzeri virüs 292 kişiye bulaştı ve salgın nedeniyle altı kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de de petrol fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 1.67 düşüşle 64.11 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 1.33 düşüşle 57.76 dolara geriledi.