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Koronavirüs salgını Fransa turizmini vurdu; Türkiye'de durum ne?
6 saat önce
Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını dünya turizmini de vurdu. Yılda en çok turistan ağırlayan ülke Fransa 2020 yılı için Çinli turistleri gözden çıkardı. Fransa'da turist sayısı yüzde 30 ile 40 arasında beklentilerin gerisinde. Turkiye'de durum ne?
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını dünya turizmini de vurdu. Yılda yaklaşık 90 milyon turist ağırlayan Fransa 2020 yılı için Çinli ziyaretçileri gözden çıkardı. Fakat salgının dünyaya yayılması genel anlamda turizmi etkiledi.
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, koronavirüs salgını nedeniyle turist sayısının geçtiğimiz haftalarda beklentilerin yüzde 30 ila 40 gerisinde olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:42
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