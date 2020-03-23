Koronavirüs salgını, futbol ekonomisini nasıl etkiliyor? - Son Dakika
Son Dakika Spor Koronavirüs salgını, futbol ekonomisini nasıl etkiliyor? - Son Dakika Spor

Koronavirüs salgını, futbol ekonomisini nasıl etkiliyor?

6 saat önce

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle hemen hemen bütün ülkelerde spor organizasyonları askıya alındı.

Koronavirüs salgını, futbol ekonomisini nasıl etkiliyor?, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle hemen hemen bütün ülkelerde spor organizasyonları askıya alındı. İşin futbol kısmında Avrupa’da Belarus dışında aktif bir lig bulunmazken Football Benchmark, askıya alınan liglerin ekonomisine ilişkin araştırmalar yaptı.

Araştırmaya göre koronavirüs nedeniyle liglerin durdurulması en çok İtalyan ekibi Juventus’u etkiledi. Torino ekibi, Mart ayının başından bu yana borsada %50’nin üzerinde değer kaybetti. Borussia Dortmund %45 değer kaybı yaşarken dünyanın en zengin kulüpleri arasında yer alan Manchester United, %35’e yakın değer kaybı yaşadı.

Avrupa’nın beş büyük ligi olan İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1, salgının başladığı günden bu yana toplamda dört milyar dolar zarar etti. Bu ligler arasındaki en büyük pay bir milyar 250 milyon Euro ile Premier Lig’e ait.

La Liga’da 800-950 milyon Euro, Bundesliga’da 650-750 milyon Euro, Serie A’da 550-650 milyon euro, Ligue 1 de ise 300-400 milyon Euro arasında bir kaybın olacağı tahmin ediliyor.

Birkaç gün önce bütün spor organizasyonlarının durdurulduğu Türkiye’de ise Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray, %40 ile %50 bandında değer kaybettiler.

Juventus, Futbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:00 

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