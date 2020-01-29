Koronavirüs salgını futbolu da vurdu: Çin Milli Takımı, Avustralya'da karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Spor Koronavirüs salgını futbolu da vurdu: Çin Milli Takımı, Avustralya'da karantinaya alındı - Son Dakika Spor

Koronavirüs salgını futbolu da vurdu: Çin Milli Takımı, Avustralya'da karantinaya alındı

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Koronavirüsü futbolu da etkiledi.

Koronavirüs salgını futbolu da vurdu: Çin Milli Takımı, Avustralya'da karantinaya alındı, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Koronavirüsü futbolu da etkiledi... Çin Kadın Milli Takımı, salgın şüphesiyle karantinaya alındı.


Olimpiyat Elemeleri için Avustralya'nın Brisbane şehrine giden futbolcular, salgının Avustralya'da da çıkması üzerine otele alındı.


Futbolcuların bir süre boyunca otelde karantinada kalacakları ve dışarı çıkmalarına izin verilmeyeceği belirtildi.


GEÇEN HAFTA 32'Sİ DE WUHAN'DA BULUNDU


Çin'de futbolcuların ve teknik heyetin bir hafta önce koronavirüs salgınının ortaya çıktığı şehir olan Wuhan'da bulunduğu kaydedildi. 32 kişilik ekibin 5 Şubat tarihine kadar karantina altında tutulacakları açıklandı.


Konu hakkında açıklamada bulunan Doktor Young, Çin heyetinde olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını ancak geçen hafta Wuhan'da olmaları nedeniyle önlem amaçlı grubu gözetim altında tutacaklarını söyledi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Avustralya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:53 
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