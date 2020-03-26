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Koronavirüs salgını hava trafiğini ve kirliliğini önemli oranda azalttı
6 saat önce
Koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için hava yolu firmalarının seferlerini iptal etmesi hava trafiğini de önemli oranda azalttı.
Koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için hava yolu firmalarının seferlerini iptal etmesi hava trafiğini de önemli oranda azalttı. Avrupa Hava Güvenliği Örgütü'nün (EuroControl) 26 Mart 2019 ile 24 Mart 2020 tarihlerine ait karşılaştırmalı verileri, Avrupa kıtası üzerindeki hava trafiğinin geçen yıla göre ciddi oranda azaldığını gösteriyor.
Avrupa Çevre Ajansı'nın (EEA) verileri de salgın sonrası birçok ülkede hayatın neredeyse durma noktasına gelmesi hava kirliliğini azalttığına dikkat çekiyor. Avrupa genelinde 3 bin noktada anlık hava kirliliğini ölçen EEA'ya göre bazı kentlerde havadaki azot dioksit oranı yaklaşık olarak yarı yarıya düştü.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 09:47
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