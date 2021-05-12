Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular - Son Dakika

Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular

12.05.2021 10:37
Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular, System.String[]

Koronavirüs salgını nedeniyle tam kapanma süreci devam ederken, vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralları dahil diğer önlemleri de hiçe saymaya devam ediyor. Esenler'de sabah erken saatlerden itibaren ucuz tatlı almak isteyen vatandaşların, baklavacı önünde metrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü.

Esenler Atışalanı Caddesi'nde piyasadan çok daha ucuza satılan baklava için çok sayıda kişi sabah erken saatlerde kuyruk oluşturdu. Tatlıcının önünde oluşan metrelerce uzunluktaki kuyrukta sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

"KALMADIĞI İÇİN ERKENDEN GELMİŞ HERKES"

Tatlı kuyruğunda olan bir kişi, "Erkenden geldik. Dün zaten tatlı kalmadı. Sabahın erken saatlerinde bu kadar kuyruk beklemiyordum açıkçası. Arkadaşlar çok erken geldiler kalmadığı için erkenden gelmiş herkes. Arife olduğu için herkes tatlı almaya gelmiş" dedi.

Sabahın erken saatlerinde kalkıp ucuza tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular

"BİR İKİ GÜNDÜR ÇOK KALABALIK"

Evi baklavacıya yakın olmasına rağmen erkenden kuyruğa girdiğini söyleyen Ayhan Yaprak ise "Açılmadan herkes kuyruğa giriyor. Bir iki gündür çok kalabalık. Sabahın erken saatlerinde böyle ise ilerleyen saatlerde daha fazla olacak" ifadesi kullanıldı.

Sabahın erken saatlerinde kalkıp ucuza tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular
Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular
Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular
Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular

Esenler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular - Son Dakika Ekonomi


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