Koronavirüs salgını: Hollywood açlık çekiyor - Son Dakika

Koronavirüs salgını: Hollywood açlık çekiyor

Pek çok ABD'li koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşıyor.

Koronavirüs salgını: Hollywood açlık çekiyor, System.String[]

Pek çok ABD'li koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşıyor. Sosyal güvenlik ağı Avrupa'daki kadar güçlü olmayan ülkede pek çok aile ancak gıda yardımlarıyla ayakta kalabiliyor.ABD'nin Los Angeles kentinde Amerikalı futbol tutkunlarının yeni gözdesi SoFi Stadı adeta devasa bir uzay gemisini andırıyor. Özel sektör finansmanıyla yapılan projenin maliyeti beş milyon dolar civarında. Film ve eğlence sektörünün kalbi Hollywood'a yakışır bir ihtişama sahip olan stadın inşaatı sürüyor. Şantiyedeki hareketlilik korona öncesi dönemi andırsa da otoparkındaki manzara gerçeklerle yüzleşmemizi sağlıyor: Yığılmış erzak kolilleri ve bu yardımları alabilmek için göz alabildiğine uzayıp giden bir kuyruk.

Bir anda değişen hayatlar

"Çocuklarım geceleri yatağa aç giriyor, bazı akşamlar kendimi tutamayıp ağlıyorum."

Bu sözler 38 yaşındaki Maria Rojas'a ait. Kısa bir süre öncesine kadar kendisi gibi eşinin de çalıştığını ve kısıtlı da olsa düzenli bir gelire sahip olduklarını anlatan Maria, pandemi ile birlikte durumlarının daha da kötüleştiğini aktarıyor. Okulda çocuklarına verilen yemeklerin aile bütçesine katkı sağladığını anlatan Maria, ancak okulların salgın nedeniyle kapatılmasının ardından artık bunun da mümkün olmadığını söylüyor.

Maria salgın öncesinde kendisinin kuaförlük, eşinin de inşaat ve tamir işleri yaptığını, kazandıkları parayla da kıt kanaat geçinebildiklerini anlatıyor. Ancak Mart ayında pandeminin patlak vermesiyle tüm hayatları bir anda alt üst olmuş. Hollywood'da her yer kapanınca onlar da çalışamaz hale gelmişler. İnsanlar kuaföre gidecek, evlerini tamir ettirecek parayı bulamayınca Maria ve eşinin de gelirleri sıfırlanmış. Maria, "Değişmeyen tek şey kiralar oldu" diyor. Covid-19 yalnızca kiralara dokunmamış.

Donald Trump'tan çek yok

ABD Başkanı Donald Trump, dar gelirli Amerikan vatandaşlarına korona salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için kendi imzasını taşıyan binlerce dolarlık yardım çeki dağıtmıştı. Ancak bu çekler yalnızca vergi beyanında bulunanlara gönderildi. Roja ailesi, bu yıl ilkbaharda daha farklı zorluklarla baş etmek durumunda kaldıklarını, vergi beyannamesi formlarını doldurmaya çalıştıklarını, ama karmaşık geldiği için bunu başaramadıklarını aktarıyor.

Şu an bulunduğu SoFi Stadı otoparkına da utanarak geldiğini söyleyen Maria, eski arabasının içinde başını öne eğerek "İlk kez bugün yiyecek yardımı almak için bir dağıtım yerine geldim" diyor. Stadın otoparkında aile başına dört ayrı koliden oluşan 40 kg'lik erzak yardımı dağıtılıyor. Paketler peynir, bakliyat ve donmuş et gibi çeşitli temel gıdalardan oluşuyor. Dağıtım son derece profesyonelce yapılıyor. Kuyrukta bagaj kapakları açık bekleyen otomobillere koliler gönüllüler tarafından yerleştiriyor. Paketlerin yüklendiği arabalar yerlerini hızlıca arkadakilerine bırakıyor. Her şey korona önlemlerine uygun, sosyal mesafe kurallarına göre işliyor.

Yardım çığlıkları artıyor

Buradaki dağıtım organizasyonu, açlığı önlemek ve yiyecek alacak yeterli imkanı olmayanlara gıda dağıtan yardım kuruluşu "Gıda Bankası" tarafından yapılıyor. Örgütün Los Angeles merkezi yöneticisi Michael Flood, "açlık çekenlerin ve yardım isteyenlerin sayısının giderek arttığını" anlatıyor. Flood, "ABD'nin felaketlerle başa çıkmayı bildiğini, yardıma muhtaç ailelere yardım geleneğini eskiden beri sürdürdüğünü, ancak şu an Los Angelas'taki durumun benzerinin 1929'daki Büyük Buhran'dan beri yaşanmadığını" söylüyor.

ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri içinse "Bizim Avrupa'dakine benzer bir sosyal güvenlik sistemimiz yok" diyen Flood, "bu konuda daha çok mesafe kat edilmesi gerektiğini" savunuyor.

Ancak her şeye rağmen umutsuz olmadıklarını belirten Michael Flood, Amerikan Tarım Bakanlığı'nın restoran ve okullar kapalı olduğu için ürünleri elinde kalan çiftçilerden yetiştirdikleri gıdaları satın almasının faydalı bir adım olduğunu vurguluyor. Flood, "Şu an bizim yaptığımız bu gıdaları dağıtmak, yapılan nakit yardımlarla da yeni gıdalar satın alıyoruz" diyor.

Üç saat süren yardım dağıtımında yaklaşık 9 bin koli el değiştiriyor. Bu yardımlarla 2 bin 300 ailenin neredeyse iki haftalık yiyecek ihtiyacı karşılanmış oluyor. Yardımı organize eden Los Angeles Gıda Bankası'nın verdiği bilgilere göre pandemi, buradaki ihtiyaç sahiplerinin sayısını en az üçe katladı. Michael Flood, "Salgından önce ayda 300 bin kişiye yiyecek yardımı ulaştırdıklarını ancak bu sayının pandemiyle birlikte şu an ortalama 900 bini bulduğunu" söylüyor.

Flood, gelecek için de pek umutlu değil. Durumun daha da kötüye gidebileceği uyarısında bulunan Flood, "13 milyonu aşkın nüfuslu Los Angeles'ta şu an her iki kişiden birinin maddi sıkıntı çektiğinin" altını çiziyor.

Ines Pohl/ Los Angeles

(c)

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Los Angeles, Hollywood, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 19:20

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam Koronavirüs salgını: Hollywood açlık çekiyor - Son Dakika

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