Koronavirüs salgını: IKBY, İran ile sınır kapılarını ticari geçişlere kısmen açtı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs salgını: IKBY, İran ile sınır kapılarını ticari geçişlere kısmen açtı - Son Dakika Dünya

Koronavirüs salgını: IKBY, İran ile sınır kapılarını ticari geçişlere kısmen açtı

6 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İran ile sınır kapılarını kısmi olarak ticari geçişlere açarken, bölgede yeni tip koronavirüse (Covid-19) rastlanmadığı belirtildi.

Koronavirüs salgını: IKBY, İran ile sınır kapılarını ticari geçişlere kısmen açtı, System.String[]

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İran ile sınır kapılarını kısmi olarak ticari geçişlere açarken, bölgede yeni tip koronavirüse (Covid-19) rastlanmadığı belirtildi.


Yerel medyada çıkan haberlere göre dün ticari geçişlere kapatılan Erbil yönetiminin kontrolündeki Hacı Omeran, Başmak ve Pervezhan Sınır Kapıları sadece akaryakıt ve transit yük taşıyan araçların geçişlerine açıldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Irak Bölgesel Yönetimi, Erbil, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Niğde'de koronavirüs şüphesi
Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Düşmanın bir planı ve komplosudur ABD'den İran'a destek veren 13 ülkeye yaptırım kararı İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın ardından Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
00:55 Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
00:30 Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 05:25:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs salgını: IKBY, İran ile sınır kapılarını ticari geçişlere kısmen açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]