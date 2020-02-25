Koronavirüs salgını: IKBY, İran ile sınır kapılarını ticari geçişlere kısmen açtı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İran ile sınır kapılarını kısmi olarak ticari geçişlere açarken, bölgede yeni tip koronavirüse (Covid-19) rastlanmadığı belirtildi.



Yerel medyada çıkan haberlere göre dün ticari geçişlere kapatılan Erbil yönetiminin kontrolündeki Hacı Omeran, Başmak ve Pervezhan Sınır Kapıları sadece akaryakıt ve transit yük taşıyan araçların geçişlerine açıldı.