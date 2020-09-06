Koronavirüs salgını, iki Türkiye Sualtı Şampiyonası'nı iptal ettirdi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun 2020 etkinlik takviminde yer alan iki Türkiye Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, eylül ve ekim ayı içinde düzenlenmesi planlanan "Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası" ile "Sualtı Görüntüleme 23. Altın Palet Türkiye Şampiyonası" nın salgın koşullarında, sporcu ve katılımcı sağlığının riske atılmaması için iptal edildiği belirtildi.