Koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler: Dünya genelinde ölü sayısı 427 - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler: Dünya genelinde ölü sayısı 427 - Son Dakika Dünya

Koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler: Dünya genelinde ölü sayısı 427

6 saat önce

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 425’e çıktı, dünya genelinde bu sayı 427. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri buradan takip edin

Koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler: Dünya genelinde ölü sayısı 427, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 425'e çıktı, dünya genelinde ise bu sayı 427.


Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yeni tip koronavirüs, SARS ile büyük benzerlikler gösterse de yayılma hızı çok daha yüksek, fakat daha az ölümcül.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:23 
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