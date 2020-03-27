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Koronavirüs salgını, İngiltere'deki evsizlerin hayatını daha da zorlaştırıyor
6 saat önce
Bazı istisnalar hariç sokağa çıkma yasağının ilan edildiği İngiltere'de 28 bin evsiz yardım bekliyor.
Bazı istisnalar hariç sokağa çıkma yasağının ilan edildiği İngiltere'de 28 bin evsiz yardım bekliyor. Sokakların sakinleşmesiyle kendilerine yardım edenlerin sayısı da neredeyse yok denecek kadar azaldı.
Londra'da devlet ve yardım kuruluşları tarafından kendisine barınacak yer ayarlanan evsizlerin sayısı sadece 300. Geri kalan ve sayıları birkaç binle telaffuz eden evsizlerin ise sokaklardan başka gidecek yeri yok.
Bu yüzden hükümetin 'kendinizi izole edin' çağrılarının evsizler için şu an bir karşılığı yok.
Evsizlere yardım kuruluşları da bir an önce bu insanlara kalacak yer ve yiyecek desteği verilmesi çağrısı yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:05
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