Koronavirüs salgını: İspanya'da terk edilmiş huzurevlerinde kalan yaşlılar yataklarında ölü bulundu - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgını: İspanya'da terk edilmiş huzurevlerinde kalan yaşlılar yataklarında ölü bulundu - Son Dakika

Koronavirüs salgını: İspanya'da terk edilmiş huzurevlerinde kalan yaşlılar yataklarında ölü bulundu

11 dakika önce

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden birisi olan İspanya'da askerler terk edilmiş huzurevlerine girdi ve yaşlı kişilerin cesetlerini yataklarında buldu.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden birisi olan İspanya'da askerler terk edilmiş huzurevlerine girdi ve yaşlı kişilerin cesetlerini yataklarında buldu.

İspanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, askerlerin dezenfektasyon çalışmaları için huzurevlerine gittiği, tesislerin tamamen terk edilmiş halde bulunduğu belirtildi.

İspanya Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Savunma Bakanı Margarita Robles, Telecinco kanalına verdiği röportajda yaşlılara muamele konusunda hükümetin 'katı ve tavizsiz' hareket edeceğini söyledi.

Savunma Bakanı Robles, "Ordu, bazı huzurevi ziyaretlerinde yaşlı kişileri tamamen terk edilmiş biçimde, kimi zaman yataklarında ölmüş halde buldu" diye konuştu.

Huzurevlerinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından çalışanların tesisleri terk ettiği açıklandı.





Normal prosedür, huzurevinde hayatını kaybeden bir kişinin ailesi tarafından alınana kadar tesisteki morgda bekletilmesi yönünde. Ancak hayatını kaybedenlerin koronavirüse yakalanmış olduklarından şüphelenen huzurevi çalışanlarının ailelere haber vermeden tesisi terk ettiği sanılıyor.

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, düzenlediği basın toplantısında huzurevlerinin hükümeti için öncelik olduğunu ifade etti ve "Bu tesislerde en sıkı tedbirleri alacağız" dedi.

2 bini üzerinde kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği İspanya'da, başkent Madrid'deki bir buz pisti, morg olarak kullanılmaya başlandı.





Koronavirüs salgını: İspanya'da terk edilmiş huzurevlerinde kalan yaşlılar yataklarında ölü bulundu
Koronavirüs, İspanya, Avrupa, Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:35 

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