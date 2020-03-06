Koronavirüs salgını: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 49 artarak 197'ye yükseldi - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgını: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 49 artarak 197'ye yükseldi - Son Dakika

Koronavirüs salgını: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 49 artarak 197'ye yükseldi

6 saat önce

Koronavirüs salgı nedeniyle İtalya'da bir günde ölenlerin sayısı 49 arttı.

Koronavirüs salgını: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 49 artarak 197'ye yükseldi, System.String[]

İtalya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 197'ye ulaştı. Koronavirüs testinde pozitif çıkanların sayısı da 4 bin 636 oldu.

Ülkede ilk koronavirüs ölümünün görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana geçen 15 günde can kaybı sayısındaki artışın sürdüğü görülüyor. Bu hafta başında can kaybı sayısı 52 olarak açıklanmıştı. Bu sayı Salı günü 79'a, Çarşamba 107'ye, dün de 148'e yükselmişti.

Koronavirüs salgınıyla ilgili verileri her akşam bir basın toplantısıyla güncelleyen Başbakanlığa bağlı Sivil Savunma yetkilileri bu akşamki açıklamalarında halen yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısını da 462 olarak duyurdu. Bu sayı da düne göre 111 daha fazla.

Öte yandan, koronavirüs kaptıktan sonra iyileşenlerin sayısı da artıyor. İyileşenlerin sayısı dün 414 olarak açıklanmıştı, bugün ise bu sayı 523'e yükseldi.

İtalya'da halen pozitif olanların sayısı ise 3 bin 916. Ölümler, iyileşenler ve hala pozitif olanların toplamı, ülkede bugüne kadar toplam 4 bin 636 kişinin virüsü kaptığını gösteriyor.

Bu 4 bin 636 kişinin 2 bin 612'si ve ölümlerin 135'i kuzeydeki Lombardia bölgesinden.

Bu akşamki açıklamaya göre İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 81 ve yalnızca yüzde 28'i kadın.

Ülkede bugüne kadar yapılan koronavirüs testi sayısı da 36 binin üzerinde.

Koronavirüs, İtalya, Sağlık, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:05 
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