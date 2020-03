Koronavirüs salgını kapsamında yeni kararlar hayata geçirildi - Son Dakika

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını binlerce can alırken Türkiye'de de vaka sayısı artmaya devam ediyor. Bilim Kurulu toplantısının ardından İçişleri Bakanlığı ek genelge yayınlayarak yeni kararları paylaştı.

Karara göre 00.00'den sonra birçok mekan kapatılacak

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile bugün saat 00.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak.Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri bugün saat 24: 00 itibariyle geçici olarak ertelenecek Toplu olarak vatandaşları bir arada bulunduğu "Taziye Evleri"nin faaliyetleri de bugün 00.00 itibariyle durdurulacak.

KADIKÖY'DE POLİSLER AÇIK MEKANLARI UYARDI

Kararın akşam saatlerinde açıklanmasının ardından birçok mekan saat 00.00 itibariyle kapanmak için hazırlık yaptı. Çalışanlarına yasak kalkana kadar izin veren bir çok iş yerinde temizlik yapılırken bazı kafeler dezenfektan işlemlerine devam etti. Genelgede belirtilen mekanların saat 00.00 itibariyle faaliyetini durdurması gerektiğini belirten polis ekipleri iş yerlerini gezerek uyarılarda bulundu. Üsküdar'da ise Üsküdar Belediyesi Zabıta ekipleri ve polisler esnafı, genelgedeki hususları göz önünde tutarak denetledi. Gerekli belgeleri inceleyen Zabıta ekipleri, genelgedeki hususlara uymayan iş yerlerini kapattı. Playstation salonu işleten Bayram Göktaş, "Birazdan biz de kapatacağız, inşallah düzelir. Bu virüs olayı biter; eskisine döner. Esnafın da borcu var, herkes sıkıntıda bir hal çaresine bakılması lazım. Sağlık olsun da gerisi önemli değil" derken İnternet kafe işleticisi Atakan Selman, "Bir yandan haklılar sıkıntılı ve ciddi konu; virüs yayılıyor. Sahipler tarafından bakıldığında ise adamlar para kazanıyor sürekli bir para dönüşü var bu açıdan bakıldığında da sıkıntı var. Ama yapacak bir şey yok geldi başımıza. Kimsenin ayağa kalkmasına gerek yok kimse evinden çıkmasın" dedi. Kafe de çalışan Emir Can Baş, "Öncelikle virüsün yayılma hızı çok hızlı olduğundan devletimizin bu kararını çok doğru buluyorum. Ödenmesi gereken kiralar ve maaşlar olsun bu konuda da devletimizin nasıl bir önlem alacağı merak ediliyor. Bende bir çalışanım, benim gibi bir çok insan da çalışan işten mi çıkacağız bizde bilmiyoruz. Açıkçası virüsün şu an kimse yayılmasını istemez, devletin kararını doğru buluyorum. İnşallah kısa sürede aşı da bulunur insanlar normale döner" açıklamasında bulundu.

ÜSKÜDAR'DA ZABITA GENELGEYE UYMAYAN DÜKKANLARI KAPATTI

Kafe işleticisi olan Batuhan Topal, "Bizleri çok etkiledi tabi ancak sağlık önceliğimiz; umarım en kısa sürede bu sürün çözülür. İnsanlar temizliğine dikkat etsinler biz elimizden geleni yapıyoruz. Umarım en kısa zamanda bu sorun çözüme ulaşır." derken Üsküdar da yer alan bir kafenin işletmecisi sosyal medyadaki yalan haberlerden yakınarak şunları söyledi, "Biz de yeni Zabıta arkadaşlardan öğrendik kapatıldığını; internette çok fazla yalan haber dönüyor. Zabıta arkadaşlarımız geldi ve kapatılacağını söyledi, hayırlısı olsun." Çay bahçesi sahibi Fikret Morgül, 80 kişiyi istihdam ettiğini belirterek, "Saygı duymak zorundayız, milletin menfaati için olan her şeye varız. Biz de 80 kişinin çalıştığı bir iş yerini kapatacağız. Bu bizim için ekonomik bir zorluk ama buna rağmen seve seve milletimiz, ülkemiz zarar görmesin diye bu karara uyacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)