Koronavirüs salgını: Karantinaya alınanları taşıyan uçak dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs salgını: Karantinaya alınanları taşıyan uçak dezenfekte edildi - Son Dakika Dünya

Koronavirüs salgını: Karantinaya alınanları taşıyan uçak dezenfekte edildi

6 saat önce

Japonya'da koronavirüs salgını nedeniyle karantinada tutulan gemideki yolculardan 19'unu Tayvan'a taşıyan uçak dezenfekte edildi. Ülkesine dönen 19 kişi, evlerine gitmelerine izin verilmeden önce önlem amaçlı bir 14 gin daha karantinada tutulacak.

Koronavirüs salgını: Karantinaya alınanları taşıyan uçak dezenfekte edildi, System.String[]

Japonya'da koronavirüs salgını nedeniyle karantinada tutulan gemideki yolculardan 19'unu Tayvan'a taşıyan uçak dezenfekte edildi.


Ülkesine dönen 19 kişi, evlerine gitmelerine izin verilmeden önce önlem amaçlı bir 14 gün daha karantinada tutulacak. Bu yolcuları taşıyan uçak da kapsamlı bir dezenfekte işleminden geçirildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Japonya, Tayvan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya'da bombardıman riskine karşı binlerce deve tahliye edildi
Rusya'yı arkasına alan Esed rejiminden yeni tehdit: Hava sahasını ihlal eden uçakları vuracağız Çinli araştırmacılar koronavirüs salgınının pazar dışında bir yerde başladığını iddia etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'daki son durumu açıkladı: Birkaç şehidimiz var

Son Dakika Haberleri
01:41 Altan Erkekli'nin aile saadeti
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 02:32:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs salgını: Karantinaya alınanları taşıyan uçak dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]