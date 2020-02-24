Koronavirüs salgını: Karantinaya alınanları taşıyan uçak dezenfekte edildi - Son Dakika
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Koronavirüs salgını: Karantinaya alınanları taşıyan uçak dezenfekte edildi

6 saat önce

Japonya'da koronavirüs salgını nedeniyle karantinada tutulan gemideki yolculardan 19'unu Tayvan'a taşıyan uçak dezenfekte edildi.

Japonya'da koronavirüs salgını nedeniyle karantinada tutulan gemideki yolculardan 19'unu Tayvan'a taşıyan uçak dezenfekte edildi. Ülkesine dönen 19 kişi, evlerine gitmelerine izin verilmeden önce önlem amaçlı bir 14 gin daha karantinada tutulacak. View on euronews

Koronavirüs salgını: Karantinaya alınanları taşıyan uçak dezenfekte edildi

Japonya, Tayvan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:03 
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