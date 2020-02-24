Koronavirüs salgını: Karantinaya alınanları taşıyan uçak dezenfekte edildi

Japonya'da koronavirüs salgını nedeniyle karantinada tutulan gemideki yolculardan 19'unu Tayvan'a taşıyan uçak dezenfekte edildi. Ülkesine dönen 19 kişi, evlerine gitmelerine izin verilmeden önce önlem amaçlı bir 14 gin daha karantinada tutulacak. View on euronews