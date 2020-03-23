Koronavirüs salgını: Küresel piyasalar haftaya negatif başladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs salgını: Küresel piyasalar haftaya negatif başladı - Son Dakika Dünya

Koronavirüs salgını: Küresel piyasalar haftaya negatif başladı

6 saat önce

Koronavirüs salgını: Küresel piyasalar haftaya negatif başladı

Koronavirüs salgını: Küresel piyasalar haftaya negatif başladı, System.String[]

Covid-19 salgıınına ilişkin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetimleri ve merkez bankalarının attığı destekleyici adımlara karşın yatırımcıların riskten kaçınmaya devam etmesi dikkati çekiyor. Merkez bankaları, geçen hafta gündemin odağında salgının ekonomik etkilerini hafifletmek için faiz indirimleri, swap hatları ve tahvil alım programları ile tarihte görülmemiş şekilde destekleme hamleleri yaparken, mali politikaların da birbiri ardına devreye alındığı görülüyor.


Ekonomi yönetimi ve merkez bankalarının attığı adımlara karşın Covid-19 salgınında dünya genelinde vaka sayısının 300 bini aşması ve özellikle ABD ile Avrupa'da salgının yayılma hızı, küresel ekonomiye ilişkin tahminlerin aşağı yönlü revize edilmesine neden oluyor.

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Koronavirüs, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:00 

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