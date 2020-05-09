KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE ARA VERİLMİŞTİ; ORGAN NAKİLLERİ BAŞLIYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE ARA VERİLMİŞTİ; ORGAN NAKİLLERİ BAŞLIYOR - Son Dakika

KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE ARA VERİLMİŞTİ; ORGAN NAKİLLERİ BAŞLIYOR

6 saat önce

Koronavirüs salgını nedeniyle organ nakillerine ara verilmişti.

KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE ARA VERİLMİŞTİ; ORGAN NAKİLLERİ BAŞLIYOR, System.String[]
Koronavirüs salgını nedeniyle organ nakillerine ara verilmişti. Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda preemptif böbrek nakillerinin perşembe günü itibariyle serbest bıraktığını belirten Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, "Sterilizasyon ve temizliğe dikkat ederek tüm önlemleri alıyoruz. Nakil ameliyatlarının yapılacağı alanlar boşaltılıyor, bu alana koronavirüs hastaları alınmıyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, organ nakli ameliyatları da ertelenmişti. Kimi hasta organ yetmezliği tedavisine ilaçlarla devam ederken böbrek nakli bekleyen hastalar ise diyalize başlamak durumunda kaldı. Türkiye'de koronavirüs vakalarının ilk ortaya çıktığı mart ayından bu yana böbrek nakli ameliyatlarını yapamadıklarını ifade eden Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, "Büyük bir salgınla karşı karşıyayız. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda acil olmayan ameliyatları ertelemiştik. Bu kapsamda mart ayından beri böbrek nakli ameliyatlarını yapamıyorduk. Kademeli olarak artık normalleşme sürecine geçiyoruz. Bunlardan biri de aylardır organ nakli bekleyen hastaların artık organ nakillerini yapmaya başlamamız olacak. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda preemptif böbrek nakillerinin perşembe günü itibariyle serbest bıraktığına dair bir yazı gönderdi. Yani kalıcı diyaliz tedavisi görmeyen, diyalize başlamamış hastalara organ nakli yapabileceğiz. Biz de bu hastalarımızın nakillerini başlatıyoruz" diye konuştu.

"KORONAVİRÜS GEÇİRDİYSE NAKİL İÇİN 28 GÜN BEKLENMELİ"

Nakillere koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı tedbirler getirildiğini açıklayan Prof. Dr. Murat Tuncer, "Ameliyat öncesi nakil yapılacak kişiye en az iki koronavirüsü testi ve akciğer tomografisi yapıyoruz. Böbrek nakli ameliyatı için kişinin iki testinin de negatif olması gerekiyor. Eğer kişi koronavirüs geçirdiyse en az 28 gün boyunca ameliyat gerçekleştiremiyoruz. Koronavirüs testinin belli aralıklarla en az negatif olması gerekiyor. Bunun yanı sıra akciğer tomografisinde herhangi bir lezyon kalmadığının virüsün tamamen vücuttan temizlendiğinin görülmesi önemli. Vericiler için durum daha da farklı. Koronavirüs olan kişi tedavi olduktan sonra organ bağışında bulunmak için en az 3 ay beklemeli. Bunların hepsi Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nca belirlenmiş kriterlerö ifadelerini kullandı.

"NAKİLLİ HASTALARIMIZ STERİLİZASYONU ÇOK İYİ BİLİYOR"

Hastaların 2 aylık süreçte hastaneye gidemediklerinden böbrek fonksiyonlarında bazı bozukluklar yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Tuncer, "Örneğin; Almanya'da yaşayan bir hastamla online görüşme yapıyordum. Bu dönemde teknolojinin bize sunduğu imkanlardan faydalandık. Sosyal medya aracılığıyla ya da görüntülü konuşarak hastalarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Bu süreçte diyalizlere devam edilmeye başlandı. Eğer diyaliz olmasaydı hastalarımız hayatlarını koruyamazdı. Bu konuyla ilgili sterilizasyon ve izolasyon açısından çok ciddi önlemler aldık. Nakilli hastalarımız sterilizasyon ve izolasyonu çok iyi biliyor. Onların koronavirüse yakalanma oranları toplumdaki diğer insanlardan farklı değil. Özellikle böbrek fonksiyonları normal giden nakilli hastaların da koronavirüse bağlı ölüm oranının neredeyse hiç olmadığını söyleyebilirim. Organ nakli hastalarımız izolasyon ve sosyal mesafe gibi tedbirlerini alacaklar. Ama bu süreçte psikojilerini de bozmayacaklar. İlaçlarını düzenli kullanacaklar ve inşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız" uyarısında bulundu.

"AMELİYATHANELERDE NAKİL İÇİN ÖNLEMLER ALINIYOR"

Nakil ameliyatlarının gerçekleştirileceği ameliyathanelerde gerekli önlemleri aldıklarının altını çizen Prof. Dr. Tuncer, şunları söyledi:

"Tabiri caizse korkunç önlemler alıyoruz. Hastanelerde bu ameliyatların yapılacağı alanlar boşaltılıyor. O bölümlere koronavirüs hastaları alınmıyor. Organ nakli ile ilgilenen personel başka bir bölümde çalışmıyor. Sterilizasyon ve temizliğe dikkat ediliyor. Bakanlığımız da bu kuralları belirledi. Her şey belli kurallar çerçevesinde oluyor. Bu sağlık hizmetini rahatlıkla almalarında bir mahsur yok. Koronavirüs salgını öncesinde de nakil olan hastalarımıza 3 ay boyunca maske takmalarını ve izolasyonu öneriyorduk. Onlar ameliyat sonrası bir nevi karantinada oluyordu. O nedenle bizim ameliyat sonrası uyulması gereken kurallarla ilgili bir şeyimiz değişmeyecek."

Son olarak Türkiye'de 25 bin kişi organ nakli beklediğini hatırlatan Prof. Dr. Murat Tuncer, "Bunların bir kısmı da her yıl kaybettiğimiz hastalar. O nedenle sağlık beklemiyor. Bir taraftan koronavirüsü düşünüp tedavi ederken diğer taraftan da kronik rahatsızlıkları olan hastalarımızı düşünmek durumundayız. Ben bir kere daha kişilerin organlarını bağışlaması çağrısında bulunmak istiyorum" dedi.

- İstanbul
Murat Tuncer, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 11:38 Kaynak: DHA


Son Dakika

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz "Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın! Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı Hollywood yıldızı, koronaya el hareketi yaparak tepki gösterdi
İşte Bahçeli'nin kulisleri sarsan İşte Bahçeli'nin kulisleri sarsan "Tek başına iktidar" mesajının perde arkası         
18:06
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı         
17:53
Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler         
17:42
Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı         
17:11
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor         
17:08
Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor         
17:06
Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti         
17:01
Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı         
16:35
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi         
16:35
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi         
16:30
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor         
16:30
Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma         
16:28
QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek         
16:27
Bu dünyaya ait olamazlar! Rus balıkçının denizden çıkardığı ilginç canlılar görenleri ürküttü Bu dünyaya ait olamazlar! Rus balıkçının denizden çıkardığı ilginç canlılar görenleri ürküttü         
16:09
Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi         
16:04
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek         
16:04
İş adamı Hikmet Tunceli, İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi         
15:53
Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı         
15:42
Annesini kaybeden güzel oyuncu Amber Heard'ün büyük acısı! Fotoğraflarla teselli oluyor Annesini kaybeden güzel oyuncu Amber Heard'ün büyük acısı! Fotoğraflarla teselli oluyor         
15:30
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu         
15:28
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum         
15:25
Gaziantep'te 'Zimem Defteri' projesiyle vatandaşların, 210 tüp gaz bayisine olan 2 milyon TL borcu ödendi Gaziantep'te 'Zimem Defteri' projesiyle vatandaşların, 210 tüp gaz bayisine olan 2 milyon TL borcu ödendi         
15:23
Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı         
15:22
Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış         
15:14
Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi         
15:12
Hayvan görüntüsünü Hayvan görüntüsünü "Yakınca böyle oluyormuş demek ki" yazarak paylaşan şahıs gözaltına alındı         
15:08
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı         
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği projeyi helikopter ile bizzat denetledi         
14:55
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi         
14:46
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi         
14:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2020 18:23:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE ARA VERİLMİŞTİ; ORGAN NAKİLLERİ BAŞLIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]