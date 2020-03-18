Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) dünyada büyük panik yaratırken, Uluslararası Çalışma Örgütü'nden yapılan son açıklama, virüsün piyasalar üzerindeki olumsuz etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.
Uluslararası Çalışma Örgütü, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini açıkladı.
Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 8 bin 272 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı ise 206 bin 906'ya yükseldi.
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