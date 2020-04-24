Koronavirüs salgını nedeniyle gözden kaçırmış olabileceğiniz 6 haber - Son Dakika
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Koronavirüs salgını nedeniyle gözden kaçırmış olabileceğiniz 6 haber

6 saat önce

Yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu Covid-19 salgını Türkiye ve dünya gündemini yoğun bir şekilde meşgul etmeye devam ediyor. Koronavirüsle doğrudan ilgisi olmayan ve salgın nedeniyle gözden kaçmış olabilecek 6 haberi derledik

Koronavirüs salgını nedeniyle gözden kaçırmış olabileceğiniz 6 haber, System.String[]

Yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu Covid-19 salgını Türkiye ve dünya gündemini yoğun bir şekilde meşgul etmeye devam ediyor.


İşte, koronavirüsle doğrudan alakalı olmayan ve salgın nedeniyle gözden kaçmış olabilecek 6 haber Açıklaması

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Koronavirüs, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 03:20 

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