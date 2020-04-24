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Koronavirüs salgını nedeniyle gözden kaçırmış olabileceğiniz 6 haber
6 saat önce
Yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu Covid-19 salgını Türkiye ve dünya gündemini yoğun bir şekilde meşgul etmeye devam ediyor. Koronavirüsle doğrudan ilgisi olmayan ve salgın nedeniyle gözden kaçmış olabilecek 6 haberi derledik
Yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu Covid-19 salgını Türkiye ve dünya gündemini yoğun bir şekilde meşgul etmeye devam ediyor.
İşte, koronavirüsle doğrudan alakalı olmayan ve salgın nedeniyle gözden kaçmış olabilecek 6 haber Açıklaması
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24.04.2020 22:12:23. #1.13#
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