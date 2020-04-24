Koronavirüs salgını nedeniyle gözden kaçırmış olabileceğiniz 6 haber

Yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu Covid-19 salgını Türkiye ve dünya gündemini yoğun bir şekilde meşgul etmeye devam ediyor.



İşte, koronavirüsle doğrudan alakalı olmayan ve salgın nedeniyle gözden kaçmış olabilecek 6 haber Açıklaması