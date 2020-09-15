Koronavirüs salgını nedeniyle 'İngiltere'de alkol bağımlılığı arttı' - Son Dakika
BBC

Koronavirüs salgını nedeniyle 'İngiltere'de alkol bağımlılığı arttı'

İngiltere'de Kraliyet Psikiyatri Üniversitesi, ülkede bağımlılıkla mücadele hizmetlerinin, salgın nedeniyle alkol tüketimini arttığını, artan insan sayısıyla başa çıkmakta zorlanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

İngiltere'de Kraliyet Psikiyatri Üniversitesi, ülkede bağımlılıkla mücadele hizmetlerinin, koronavirüs pandemisinin başlamasıyla birlikte ülkede çok fazla sayıda yetişkin alkol tüketimini artırdı. Alkol tüketimini artıran insan sayısıyla başa çıkmakta zorlanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

ALKOL BAĞIMLILIĞI 5 AY İÇİNDE %50 ARTTI

Araştırma sonucu, bu Haziran ayında 8,4 milyondan fazla insanın yüksek risk grubunda içki içtiğini tespit etti. Bu sayı Şubat ayında 4,8 milyon idi. Üniversite araştırması, bağımlılıkla mücadele hizmetlerine yapılan mali kesintilerin bazı hastaların hayatlarını kurtaracak hizmetlere erişememeleri ihtimaline işaret ediyor.

UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞINDA %20 ARTIŞ VAR

Sonuçlar, yüksek riskte alkol tüketiminin bu denli artmasının daha fazla insanın uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili tedavi aradığı bir döneme denk geldiğini söylüyor. Ülkede uyuşturucu tedavisi izleme sistemi istatistiklerine göre geçtiğimiz yıl Nisan ayında 2 bin 947 olan uyuşturucu bağımlılığı tedavisi gören insan sayısı yüzde 20 artışla bu yıl nisan ayında 3 bin 459 oldu.

HAFTADA ALTI KADEH ŞARABI GEÇMEYİN

Yönergeler, insanlara haftada 14 birimden fazla içki (altı büyük kadeh şarap veya altı litre biraya eşdeğer) içmemelerini ve tüketimlerini de üç gün veya daha uzun bir süreye yaymasını tavsiye ediyor. Çok fazla içki içmek karaciğere zarar verebiliyor. Aynı zamanda kalp hastalığı ve felç gibi diğer sağlık sorunlarının riskini de artırıyor.

Alkol tüketim yüksek olan kişilerin Covid-19'a yakalanmaları durumunda ciddi komplikasyonlar geliştirme olasılığı da daha yüksek.

Koronavirüs salgını nedeniyle 'İngiltere'de alkol bağımlılığı arttı'

"HÜKÜMET HIZLI ADIM ATMAZSA SAYILAR KATLANACAK''

Üniversite, hükümete bağımlılıklarla ilgili kamu harcamalarını artırmasını tavsiye etti. Üniversitenin Bağımlılıklar Fakültesi Başkanı Prof. Julia Sinclair, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları öyledi: Covid-19, bağımlılıkla yaşayan ve artan sayıda savunmasız insanın tedavisi için ne kadar yetersiz bağımlılık servislerinin olduğunu gösterdi. "Şu anda ülkede sadece beş devlet hastanesinde yatan hasta birimi var. Aynı zamanda akıl sağlığı sorunları yaşayan alkole bağımlı kişileri kabul etmek için benim bölgemde hiçbir kaynak yok. Uyuşturucuya bağlı ölümler ve alkole bağlı hastane başvuruları Covid-19'dan önce zaten tüm zamanların en yüksek seviyesindeydi. Korkarım ki hükümet hızlı hareket etmezse bu sayıların katlanarak artacağını göreceğiz.

"SALGIN İNSANLAR İÇİN ZOR OLMAYA DEVAM EDİYOR''

Uyuşturucu, alkol ve akıl sağlığı yardım kuruluşundan We Are With You'dan Laura Bunt ise alkole yönelimin artışıyla ilgili, "Sosyal izolasyon ve sosyalleşme eksikliği, bazı insanların bu durumun üstesinden gelme yöntemi olarak alkole yönelmesini sağladı. Bu nedenle salgın birçok insan için gerçekten zor olmaya devam ediyor" diye konuştu.

KURULUŞLARA YARDIM İÇİN 3.2 MİLYAR STERLİNDE FAZLA ÖDENEK

Pandemiden önce de İngiltere'nin Avrupa'da alkolizmin en yüksek olduğu ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Bunt, hükümetin acilen harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı Sözcüsü ise bu konuda yaptığı açıklamada, bağımlılık gibi halk sağlığı hizmetlerine ayrılan miktarı artırdıklarını ve 3.2 milyar sterlinden daha fazla para ayırdıklarını söyledi. Sözcü, Ulusak Sağlık Hizmetleri Uzun Vadeli Planın bir parçası olarak hastanelerde alkol bakım ekipleri kurulduğunu söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 'İngiltere'de alkol bağımlılığı arttı'

Psikiyatri bölümü, Koronavirüs, İngiltere, Alkol, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 14:07

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgını nedeniyle 'İngiltere'de alkol bağımlılığı arttı' - Son Dakika

BBC
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