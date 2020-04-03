Koronavirüs salgını nedeniyle köye ziyaretçi almıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs salgını nedeniyle köye ziyaretçi almıyorlar - Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle köye ziyaretçi almıyorlar

6 saat önce

SİVAS'ın Kangal ilçesine bağlı Tekke köyünün sakinleri, koronavirüs salgını nedeniyle köye ziyaretçi yasağı getirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle köye ziyaretçi almıyorlar, System.String[]

SİVAS'ın Kangal ilçesine bağlı Tekke köyünün sakinleri, koronavirüs salgını nedeniyle köye ziyaretçi yasağı getirdi. 18'i 65 yaş üstü, 23 kişinin yaşadığı köyü girişine tabela koyan Muhtar Haydar Ülger (66), "Köyümüzde bir karantina söz konusu değil. Sadece kendi tedbirimizi kendimiz aldık" dedi.

Kangal ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Tekke köyü, koronavirüse karşı kendi tedbirlerini aldı. Köyde yaşayan ve 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 18 kişiyi korumak için ziyaretçi kabul edilmemesi kararlaştırıldı. Girişe 'Köyümüze ziyaretçi kabul etmiyoruz' yazılı tabela konuldu.

'DIŞARIDAN KİMİN NE GETİRECEĞİ BELLİ OLMUYOR'

Köy Muhtarı Haydar Ülger, köyün bölgede yoğun ilgi görmesi ve ziyaret ve piknik yapmak isteyenin çok olması nedeniyle böyle bir tabela astıklarını belirterek, "Köyümüzde şu anda 23 insan yaşıyor. Bunların 18'i yaşlı ve 65 yaş üstü kronik rahatsızlıkları olan insanlar. Burası da Kangal ilçesinin güzide köylerinden bir tanesidir. İnsanlar buraya piknik yapmaya geliyor. Biz bu bela geçene kadar pikniği engellemek için böyle bir tabela astık. Başka bir amacımız yok. Yaşlıları korumamız gerekiyor. Dışarıdan kimin ne getireceği belli olmuyor" dedi.

'KÖYLÜLERİMİZ RİSK GRUBUNDA'

Tabelayı görenlerin güzel tepkiler verdiğini söyleyen Ülger, "Ben ilk olarak bunu sosyal medyaya attığımda 100 kişiden 1 kişi eleştirmişti. Yasakçı zihniyet diye eleştirmişlerdi. Ama bunun yasakçı zihniyetle alakası yok. Burada kendi sağlımızı korumak için yaptık. Ben 66 yaşındayım ve şeker hastasıyım. Bu nedenle böyle bir önlem aldık. Zaten biz yaşlılarımızı dışarıya çıkarmıyoruz. Dışarıdan gelenleri de 15 gün izole ediyoruz. Köyümüzde bir karantina söz konusu değil. Sadece kendi tedbirimizi kendimiz aldık. Bu virüs köyümüze girerse burada bir tane insan kalmaz" diye konuştu.


Kangal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:20 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:50
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü         
16:50
Karantinada canı sıkılan Bella, çamaşırsız giydiği ceketi ile yürek hoplattı Karantinada canı sıkılan Bella, çamaşırsız giydiği ceketi ile yürek hoplattı         
16:40
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler         
16:37
Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil         
16:33
Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için         
16:28
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor         
16:28
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi         
16:15
Böbrek nakli yaptırdığı hastaneyi unutmadı! Selena Gomez'den yüklü korona bağışı Böbrek nakli yaptırdığı hastaneyi unutmadı! Selena Gomez'den yüklü korona bağışı         
16:10
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi         
16:08
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı         
16:02
Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı         
15:58
İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu         
15:55
Son Dakika: Karantinadan kaçanlar Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek         
15:54
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı         
15:39
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak         
15:35
Hakan Aygün sosyal medyadaki Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı         
15:15
Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL destek Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL destek         
14:58
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış         
14:53
Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu         
14:37
Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı         
14:36
Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı         
14:34
Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor         
14:30
Koronavirüse karşı alınan birbirinden ilginç önlemler, 'bu kadar da olmaz' dedirtti Koronavirüse karşı alınan birbirinden ilginç önlemler, 'bu kadar da olmaz' dedirtti         
14:28
Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı         
14:16
Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi         
14:09
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak         
14:07
Mucizevi ürünlerle evde uygulayabileceğiniz basit yöntemler, ellerinizi ipek gibi yapacak Mucizevi ürünlerle evde uygulayabileceğiniz basit yöntemler, ellerinizi ipek gibi yapacak         
13:56
Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı         
13:53
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir         
13:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 16:57:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs salgını nedeniyle köye ziyaretçi almıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]