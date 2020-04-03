Koronavirüs salgını nedeniyle köye ziyaretçi almıyorlar - Son Dakika

SİVAS'ın Kangal ilçesine bağlı Tekke köyünün sakinleri, koronavirüs salgını nedeniyle köye ziyaretçi yasağı getirdi. 18'i 65 yaş üstü, 23 kişinin yaşadığı köyü girişine tabela koyan Muhtar Haydar Ülger (66), "Köyümüzde bir karantina söz konusu değil. Sadece kendi tedbirimizi kendimiz aldık" dedi.

Kangal ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Tekke köyü, koronavirüse karşı kendi tedbirlerini aldı. Köyde yaşayan ve 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 18 kişiyi korumak için ziyaretçi kabul edilmemesi kararlaştırıldı. Girişe 'Köyümüze ziyaretçi kabul etmiyoruz' yazılı tabela konuldu.

'DIŞARIDAN KİMİN NE GETİRECEĞİ BELLİ OLMUYOR'

Köy Muhtarı Haydar Ülger, köyün bölgede yoğun ilgi görmesi ve ziyaret ve piknik yapmak isteyenin çok olması nedeniyle böyle bir tabela astıklarını belirterek, "Köyümüzde şu anda 23 insan yaşıyor. Bunların 18'i yaşlı ve 65 yaş üstü kronik rahatsızlıkları olan insanlar. Burası da Kangal ilçesinin güzide köylerinden bir tanesidir. İnsanlar buraya piknik yapmaya geliyor. Biz bu bela geçene kadar pikniği engellemek için böyle bir tabela astık. Başka bir amacımız yok. Yaşlıları korumamız gerekiyor. Dışarıdan kimin ne getireceği belli olmuyor" dedi.

'KÖYLÜLERİMİZ RİSK GRUBUNDA'

Tabelayı görenlerin güzel tepkiler verdiğini söyleyen Ülger, "Ben ilk olarak bunu sosyal medyaya attığımda 100 kişiden 1 kişi eleştirmişti. Yasakçı zihniyet diye eleştirmişlerdi. Ama bunun yasakçı zihniyetle alakası yok. Burada kendi sağlımızı korumak için yaptık. Ben 66 yaşındayım ve şeker hastasıyım. Bu nedenle böyle bir önlem aldık. Zaten biz yaşlılarımızı dışarıya çıkarmıyoruz. Dışarıdan gelenleri de 15 gün izole ediyoruz. Köyümüzde bir karantina söz konusu değil. Sadece kendi tedbirimizi kendimiz aldık. Bu virüs köyümüze girerse burada bir tane insan kalmaz" diye konuştu.