Koronavirüs salgını nedeniyle maske talebi artış gösterdi - HONG - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs salgını nedeniyle maske talebi artış gösterdi - HONG - Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle maske talebi artış gösterdi - HONG

6 saat önce

Maske almak için bekleyen insanlardan detaylar HONG KONG - Çin'de ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle Hong Kong'ta maske talebi artış gösterdi.

Maske almak için bekleyen insanlardan detaylar HONG KONG - Çin'de ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle Hong Kong'ta maske talebi artış gösterdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle maske talebi artış gösterdi - HONG

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:23 Kaynak: AA
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