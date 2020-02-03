Koronavirüs salgını nedeniyle maske talebi artış gösterdi - HONG - Son Dakika

Maske almak için bekleyen insanlardan detaylar HONG KONG - Çin'de ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle Hong Kong 'ta maske talebi artış gösterdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Çin'de salgının kendilerine bulaşmasından korkan sağlık görevlileri, drone ile virüs taraması yaptı