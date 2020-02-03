Koronavirüs salgını nedeniyle maske talebi artış gösterdi - HONG - Son Dakika

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Koronavirüs salgını nedeniyle maske talebi artış gösterdi - HONG
6 saat önce
Maske almak için bekleyen insanlardan detaylar HONG KONG - Çin'de ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle Hong Kong'ta maske talebi artış gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:23 Kaynak: AA
Maske almak için bekleyen insanlardan detaylar HONG KONG - Çin'de ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle Hong Kong'ta maske talebi artış gösterdi.
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