Koronavirüs salgını nedeniyle maskeler tükendi - NEW - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs salgını nedeniyle maskeler tükendi - NEW - Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle maskeler tükendi - NEW

6 saat önce

New York'ta maske takanlardan görüntüler NEW YORK - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan edildiğini duyurdu.

New York'ta maske takanlardan görüntüler NEW YORK - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan edildiğini duyurdu.

Amerika'da 5 kişiye koronavirüsü teşhisi konulmasının ardından New York'ta maskeler tükendi. New York'ta kimsede koronavirüsü teşhisi henüz konmamışken şehir sakinleri ve turistler önlemlerini almaya devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle maskeler tükendi - NEW

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:55 Kaynak: AA
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