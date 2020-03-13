Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak... - Son Dakika
Son Dakika Spor Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak... - Son Dakika Spor

Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak...

6 saat önce

Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak tüm karşılaşmalar ertelendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak..., System.String[]

Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak tüm karşılaşmalar ertelendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Koronavirüs, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Bundesliga'ya koronavirüs engeli Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi

Son Dakika Haberleri
19:30 AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri'nin tarihleri ve yerleri değişti
19:28 TOFAŞ Spor Kulübü, koronavirüs nedeniyle bir dizi tedbir aldı
19:27 Fenerbahçe, Konya'ya geldi
19:20 Voleybolda baraj etaplarının tarihlerinde değişikliğe gidildi
19:18 A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın maçları, corona virüs nedeniyle ertelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 19:38:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]