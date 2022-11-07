Turistik Doğu Ekspresi'nde biletler bin 300 liradan satılıyor - Son Dakika
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Turistik Doğu Ekspresi'nde biletler bin 300 liradan satılıyor

07.11.2022 18:11
Turistik Doğu Ekspresi'nde biletler bin 300 liradan satılıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından ilk seferine 12 Aralık'ta başlayacak olan Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet fiyatları dudak uçuklattı. Seferlere yoğunluğun arttığını söyleyen Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, "Turistik Doğu Ekspresi'nin kişi başı bilet fiyatı bin 300 lira, Doğu Ekspresi'nin ise 270 liradan satılıyor" ifadelerini kullandı.

Pandemide ara verilen Turistik Doğu Ekspresi'nde sefer tarihi beli oldu. Yeniden yolcularını ağırlamaya hazırlanan ekspreste bilet fiyatları ise cep yaktı.

"YOĞUNLUK İKİ KATINA ÇIKTI"

Sefer tarihi ve bilet fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, "Ülkemizde son zamanlarda Kars, Doğu Ekspresi ile bir turizm ivmesi yakaladı. Bu yoğunluk her yıl daha da artarak gidiyor. Dolayısıyla Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi ikiye bölündü. Turistik Doğu Ekspresi daha çok turizm amaçlı seyahat sunarken, Doğu Ekspresi normal seferlerine devam ediyor. Doğu Ekspresi ilimize her gün seyahat eden bir tren seferi, Turistik Doğu Ekspresi ise sadece kış aylarında haftanın 3 günü Ankara'dan hareket ederek Kars'a gelen trenimiz, yoğunluk geçen yıla nazaran bu yıl 2 katına çıkmış, bölgede büyük bir turizm heyecanı var" ifadelerini kullandı.

"BİLET FİYATI BİN 300 LİRA"

Turistik Doğu Ekspresi'nde sadece 1 vagonun TCDD tarafından satıldığını kaydeden Özer, "Doğu Ekspresi bilet satışlarını yine internet üzerinden, TCDD'nin bilet satış sitelerinden alabiliyorlar. Turistik Doğu Ekspresi'nin de vagonlarının bir kısmını yine internet sitelerinden, bazılarını da tur niteliği kapsamında seyehat acentelerinden alabiliyorlar. Turistik Doğu Ekspresi'nin kişi başı bilet fiyatı bin 300 lira, Doğu Ekspresi'nin ise 270 liradan satılıyor" dedi.

300 BİNİN ÜZERİNDE TURİST BEKLENTİSİ

Turistik Doğu Ekspresi'nde ilk seferin 12 Aralık'ta Ankara'da başlayacağını söyleyen Özer, "2022-2023 kış sezonuyla ilgili Turistik Doğu Ekspresi 12 Aralık 2022 tarihinde ilk seferine başlayacak. Bizim burada beklentimiz karın erken yağmasıyla birlikte tren seferlerinin de erken başlaması, tabii bölge bunu heyecanla bekliyor. Kars ve bölge turizmcilerinin beklentisi daha fazla insan ağırlamak ve insanlara yeme, içme ve transfer anlamında daha kaliteli hizmet vermek, Kars'ta otel sayısı 7'lerde iken, bu sayı 40'ın üzerine çıktı. İlimize gelen insan sayısı 30-40 binlerde iken bu sayı 200 bini aştı. Umut ediyoruz 2023 kış sezonu sonrasında 300 binin üzerinde turist ağırlamayı planlıyoruz" şeklinde konuştu. Öte yandan seyahat acenteleri aracılığıyla satılan biletleri satışa çıkan Turist Doğu Ekspresi'nin biletlerinin çoğunluğu satıldı.

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Son Dakika Yaşam Turistik Doğu Ekspresi'nde biletler bin 300 liradan satılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turistik Doğu Ekspresi'nde biletler bin 300 liradan satılıyor - Son Dakika
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