Koronavirüs Salgını Nerede Başladı? Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı! - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs salgını nerede başladı? Salgının ortaya çıkışından bu yana dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişi bu soruya bir yanıt arıyor. Konu hakkında pek çok soru işareti ve spekülasyon bulunsa da Dünya Sağlık Örgütü merak edilen bu soruya bir açıklık getirdi. İşte detaylar!



Koronavirüs Salgını Nasıl Ortaya Çıktı?



Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde görev alan Gıda Güvenliği ve Zoonotik Virüs Uzmanı Dr. Peten Embarek, katıldığı basın toplantısı sırasında virüsün çıkış noktası hakkında bazı önemli detaylara değindi.



Dr. Peten Embarek yaptığı açıklamada hayvan pazarının salgının yayılmasında çok ciddi bir rol oynadığının kesin olduğunu vurguladı. Buna karşın hayvan pazarının burada nasıl bir role sahip olduğu halen kesinleşmemiş durumda. Yani pazarın salgının kaynağı mı yoksa salgının büyüme noktası mı olduğu şu aşamada belirsizliğini koruyor.



"Pazarın salgında bir rol oynadığı kesin. Fakat pazar ne rol oynadı, salgının kaynağı mıydı, büyüten ortam mıydı yoksa oradan çıkan vakalar olması sadece bir tesadüf müydü, bunu tespit etmek için daha fazla araştırma yapmamız gerekiyor."



Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz virüsün laboratuvarda üretildiği iddialarına katılıyor musunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.