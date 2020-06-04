Koronavirüs salgını öncesinde ikisi de formsuzdu! Maritimo'ya Setubal karşısında iddaa'da...

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MARITIMO - SETUBAL



Portekiz Primeira Liga dün oynanan 2 karşılaşmayla 83 gün sonra geri döndü ve heyecan kaldığı yerden devam ediyor!



Maritimo'yu koronavirüs salgını öncesinde 3 yenilgiyle bırakmıştık. Belenenses, Braga ve Moreirense mağlubiyetleri onları düşme hattına yakın tutmuştu.



Braga yenilgisinde kırmızı kart gören sağ açık Edgar Costa, cezasının ilkini Moreirense maçında çekmişti, Setubal maçıyla birlikte 2 maçlık cezası sona ermiş olacak...



TD Jose Gomes nasıl bir kadroyla sahada olacak? 3 maçlık yenilgide görev verdiği isimlerden vazgeçebileceği, Portekiz basınında çıkan haberlere bakılırsa yenilenmiş bir oyuncu grubuyla oynayabileceği konuşuluyor.



Setubal ise 6 maçlık 3 puan hasretiyle koronavirüs arasına gitmişti. Kaptan Jose Semedo cezalı, orta alanda ciddi bir yük taşıyordu. Yerine ön liberoda Leandrinho ya da Leandro Vilela oynayabilir.



Tecrübeli kanat oyuncusu Zequinha'nın ay sonunda bitecek sözleşmesini uzatma konusunda kulüple anlaşamadığı ve bu nedenle sezonun geri kalanında tercih edilemeyebileceği söyleniyor. 33 yaşındaki oyuncunun yerine Maritimo deplasmanında Hildeberto sürprizi görebiliriz.



Salgın öncesinde Maritimo ligde üst üste 3 yenilgi almıştı.



%32'lik kesim her ne kadar mücadele seyircisiz de oynanacak olsa ev sahibi avantajına güveniyor.



Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Litvanya'yı 6-0 geçtiği maçta hat-trick yapmıştı! Hatırlayalım...











