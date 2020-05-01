Koronavirüs salgını sonrası Avrupa turizm sektörünü nasıl canlandıracağını tartışıyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgını sonrası Avrupa turizm sektörünü nasıl canlandıracağını tartışıyor - Son Dakika

Koronavirüs salgını sonrası Avrupa turizm sektörünü nasıl canlandıracağını tartışıyor

6 saat önce

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen sektörler arasında turizm yer alıyor.

Koronavirüs salgını sonrası Avrupa turizm sektörünü nasıl canlandıracağını tartışıyor, System.String[]

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen sektörler arasında turizm de yer alıyor.

Turizmin ekonomiye katkısının milyarlarca euro olduğu Avrupa'da birçok ülkenin sokağa çıkma kısıtlamalarını hafifletmeye başlamasıyla birlikte, turizm sektörünün nasıl canlandırılabileceği de tartışılmaya başlandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) toplam gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 10'u turizmden geliyor. Sektör, doğrudan ya da dolaylı 27 milyon kişiye istihdam sağlıyor.

AB vatandaşlarının yaptığı seyahatlerin yüzde 75'inden fazlası birlik içerisinde gerçekleşiyor. Ancak şu anda birçok ülke salgını kontrol altına almak için sınırlarını AB üyelerine dahi kapatmış durumda bulunuyor.

Avrupa'da hangi yöntemler tartışılıyor?

Avrupa Komisyonu ve AB turizm bakanları, ayrı ayrı toplantılar yaparak yaz ayları yaklaşırken turizmin canlandırılmasına yönelik atılabilecek adımları değerlendirdi.

Komisyon, Çarşamba günü yaptığı açıklamada özellikle kıtanın güneyinde bulunan ülkelerin salgından en kötü etkilenen yerler arasında olmasından dolayı sektörün toplam ekonomik hacminin yarı yarıya azalmasını beklediklerini açıkladı.

Komisyonun Başkan Yardımcısı Vera Jourova, AB üyelerine, bilimsel tavsiyeler çerçevesinde güvenli olduğuna kanaat getirilmesi halinde "ivedilikle" seyahat kısıtlamalarını kaldırmaları ve sınır kontrollerini sonlandırmaları çağrısı yaptı.





AB turizm bakanları da bu hafta içerisinde seyahatlerin güvenli hale getirilerek, turizm sektörünün nasıl canlandırılabileceği konusunu değerlendirmek üzere toplandı.

İngiliz Telegraph gazetesi, bakanların toplantıda AB ülkeleri arasında "turizm koridorları" kurulması önerisini gündeme getirdiklerini bildirdi.

Gazete, bu koridorların her iki ucunda da çeşitli denetimlerin yapılmasının ve vakaların yeniden artması halinde vaka takibi için ortak çalışmayı içermesinin öngörüldüğünü aktardı.

Haberde, bu fikrin kabul edilmesi halinde koridorların işleyişine yönelik ortak prosedür ve protokollerin geliştirilmesinin beklendiği belirtildi.

Bazı AB ülkeleri de seyahat ve turizm faaliyetlerinin yeniden başlaması için kural ve düzenlemeler için ikili anlaşmalar arayışında.

AB yetkililerinin görüşmelerinde, yapılacak antikor testlerinin sonuçlarına göre kişi bazında seyahat izni vermesi öngörülen "bağışıklık pasaportu" ve uçak yolculuklarında maske takma ya da yolcuların sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde oturtulması zorunluluğunun getirilmesi gibi konuların da ele alındığı öne sürüldü.

Ancak Komisyon yetkilileri ve bakanlar, bu konularla ilgili net bir açıklama yapmıyor.





Ülke bazında hangi yöntemler konuşuluyor?

Birçok Avrupa ülkesi, yerel turizmin artırılması için adımlar atabileceğinin sinyallerini veriyor.

Ancak Hırvatistan ve Yunanistan gibi gelirlerinin büyük bir bölümünü yabancı turistlerden elde eden ülkeler ise farklı düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor.

Hırvatistan, koronavirüs taşımadığını kanıtlayamayan kişilerin ülkeye sokulmaması ve sadece kendilerinden daha az vaka sayısına sahip yerlerden turistlerin girişine izin verilmesi gibi yöntemlere başvurabileceğinin işaretlerini veriyor.

Yunanistan da temmuz ayından itibaren otelleri yeniden açmaya hazırlanırken, bazı özel düzenlemeler yapılması gerektiğini söylüyor.

Guardian gazetesine konuşan Yunanistan Turizm Bakanı Harry Theoharis, "Bu yıl yeniden seyahat etme ihtimalini düşüneceksek, bunun çok belirgin, yeni kurallar kapsamında yapılması gerekiyor. Otel, kumsal, havuz, açık büfe kahvaltıları ve otobüs turları için yeni kurallar getirmeliyiz" dedi.

Yunanistan geçen yıl 34 milyon turist çekti ve toplam turizm geliri 18 milyar euro ile ekonominin yüzde 10 ile 12'si arasında bir bölümünü karşıladı.

Bir başka Akdeniz ülkesi olan İtalya'nın turistik yerlerinden Sardinya Adası'nda da "sağlık pasaportu" uygulamasına geçilmesi gündemde.

Konuşulan düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde, adaya turist olarak gelmek isteyenlerden seyahat tarihinden bir hafta önce yapılmış olan koronavirüs testinin negatif çıktığını göstermeleri gerekecek.

İtalya'nın 270 milyar euro büyüklüğündeki turizm sektörünün GSYH içindeki payı yaklaşık yüzde 15.

AFP'ye konuşan İtalya Ulusal Turizm Kurumu'nun Başkanı Girogio Palmucci, başta Avusturya, Almanya ve İsviçre gibi komşu ülkeler olmak üzere yeni düzenlemelerle ilgili ikili anlaşmalar yapılması çağrısında bulundu.

Turizm açısından popüler olan ancak koronavirüs vakalarının yoğun görüldüğü bir diğer ülke de İspanya.

Dünyanın en çok turist çeken ikinci ülkesi olan İspanya da turizm faaliyetlerinin yeniden başlaması için yaratıcı çözümler arayışında.

Sektör yetkilileri, restoran ve barların kapasitelerinin düşürülmesi, plaj, havuz başı gibi alanlarda sosyal mesafe kurallarının uygulanması, kuralların denetiminin polis tarafından sağlanması ve turistlerin çok olduğu yerlere anti bakteriyel el jellerinin yerleştirilmesi gibi bir dizi öneride bulundu.

Turizm sektörü, İspanya'nın GSYH'nın yüzde 12'sini, istihdamın da yüzde 13'ünü karşılıyor.





Koronavirüs, Avrupa, Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 08:10 

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