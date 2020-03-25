Koronavirüs salgını sonrası bizi nasıl bir dünya düzeni bekliyor?

Aylardır dünya gündeminin ilk sırasını meşgul eden koronavirüs salgınının ne zaman sona ereceği sorusu sorulurken salgının geride nasıl bir etki bırakacağı da merak ediliyor. Birçoklarına göre salgının dünya ekonomisi üzerinde kalıcı etkisi olacak.



Ekonomik açıdan dünyayı sarsan 2008 kriziyle karşılaştırılan pandemi, Berlin duvarının yıkılışı gibi yakın tarihin en önemli olaylarından biri olarak şimdiden kayıtlara geçti.