Koronavirüs salgını sürecinde dijital bağımlılık arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs salgını sürecinde dijital bağımlılık arttı - Son Dakika

Koronavirüs salgını sürecinde dijital bağımlılık arttı

6 saat önce

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yetişkinlerde dijital bağımlılığın yüzde 116 arttığını bildirdi.

Koronavirüs salgını sürecinde dijital bağımlılık arttı, System.String[]

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yetişkinlerde dijital bağımlılığın yüzde 116 arttığını bildirdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Dilci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs sürecinde dijital bağımlılıkla ilgili araştırma yaptıklarını belirtti.

Dilci, araştırmaya Türkiye genelinde random (rastgele) yöntemiyle belirlenen 19-60 yaş arası çalışan nüfusu kapsayacak şekilde 2 bin 55 kişinin katıldığını söyledi.

Evde kalma süreci ve dijital etkileşimin sosyopsikolojik ve pedagojik etkilerini araştırdıklarını ifade eden Dilci, "Evde bunalma, sıkılma, birtakım sosyal izolasyonun getirdiği olumsuzluklar çerçevesinde adeta dijital nesnelere yönelerek neredeyse bir dijital zombi yaşantısına doğru evrilme olduğunu gözlemlemekteyiz." dedi.

"Kadınlar dijital dünyanın göz hapsinde"

Dilci, yeni dijital çağın daha sağlıklı, daha bilinçli gerçekleşmesi adına bu araştırmayı yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Sonuçlarda dijital mecranın, kadınların dünyasına daha çok hitap ettiğini ve kadınların adeta dijital dünyanın göz hapsinde olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de dijital nesnelerle temas, yetişkinlerde 6 ay öncesinde yüzde 13,17 iken son yaptığımız araştırmada bu yüzde 29,93'e çıkmış. Yani yüzde 116'lık bir artıştan bahsediyoruz. Türkiye'nin aktif iş gücünün yüzde 30'u gereksiz, sorunlu veya bozuk davranışlar nedeniyle dijital nesnelere hapsolmuş durumda. Dijital nesnelerle temas süresi kadınlar lehine artış göstermiştir."

Yaklaşık 6 önce yapılan çalışmayla koronavirüs sürecinde yapılan araştırma arasında fark edilir bir artışın söz konusu olduğuna dikkati çeken Dilci, "Kişilerin evden dışarı çıkamaması beraberinde bu sosyal izolasyon algısı, diğer insanlarla temas kurmama, konuşmama, öngörüsüzlük, korku ve içe kapanma şeklinde bir davranıma doğru evrildi." diye konuştu.

"Günde 5 saat 57 dakika dijital mecralarda dolaşıyor"

Dilci, dijital oyunun erkekler tarafından daha çok tercih edildiğine dikkati çekerek, "Türk insanının gün içerisinde 687 bin 621 dakika, kişi başı 5 saat 57 dakika dijital mecralarda dolaştıkları görülmektedir. Bu oran 6 ay öncesinde oldukça düşüktü." ifadelerini kullandı.

Dijital mecralarda en fazla televizyonla temas olduğunu anlatan Dilci, "Televizyon izleme toplam dijital mecra kullanım oranları içerisinde yüzde 30,8 ile ilk sırada. İkinci sırada yüzde 17 ile Instagram, yüzde 14,9 ile Youtube karşımıza çıkıyor. Akıllı telefonların sadece konuşma ve iletişim amaçlı yüzde 14,5 ile kullanıldığı görülmektedir." diye konuştu.

Fiziksel temassızlığın etkileri

"Fiziksel temassızlık, dijital teması artırdı" diyen Dilci, koronavirüs döneminde bir uğraş bulamayanların dijital mecra kullanımına yöneldiğine dikkati çekti.

Dilci, koronavirüs nedeniyle vatandaşların haberleri ve sosyal medyada alternatif tıpla ilgili sayfaları yoğunlukla takip ettiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sadece arkadaş, yemek veya kıyafet takibi yapmak yerine, eğitim ve ibadet sayfalarına yönelik takiplerde artış olduğu, araştırma sonucumuza yansımıştır. Kendini hep iyi gösterme çabası içerisinde olan sosyal medya bağımlıları ya da dijital bağımlılar, sosyal mesafeden dolayı temastan kaçarak dijital temasa yöneldi. Sosyal mesafe ile beraber akrabalık ilişkileri, aktiviteleri, parti gibi toplu organizasyonlarda azalma olunca gittikçe içine kapanan aynı zamanda dışarıya karşı her yönünle kendisini izole etmiş insan sayımız artacaktır."

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tuncay Dilci, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 11:08 Kaynak: AA


Son Dakika

Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi Hollywood yıldızı, koronaya el hareketi yaparak tepki gösterdi Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, orta parmak işareti yaparak koronavirüse tepki gösterdi
Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi         
16:51
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi         
16:40
65 yaşındaki koca, tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü 65 yaşındaki koca, tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü         
16:34
Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı         
16:18
ABB'den Gökçek'e ABB'den Gökçek'e "kazan yangını" yanıtı: Bu hayasız söylemler ancak böyle birinin meşrebine yakışırdı         
16:13
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı         
16:05
Bakırköy Meydanı'nda vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışveriş yaptı Bakırköy Meydanı'nda vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışveriş yaptı         
15:56
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti         
15:56
HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı         
15:45
Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi         
15:33
Çizgi film değil gerçek! Taş Devri karakterlerine bürünüp evlendiler Çizgi film değil gerçek! Taş Devri karakterlerine bürünüp evlendiler         
15:30
Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak         
15:26
Rektörün istifası akıllara Rektörün istifası akıllara "Lan ders çalış" dediği videoyu getirdi         
15:08
Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin         
15:02
Karantinada sıkılan Jennifer Aniston, koronaya el hareketi yaptığı fotoğrafla tepki gösterdi Karantinada sıkılan Jennifer Aniston, koronaya el hareketi yaptığı fotoğrafla tepki gösterdi         
14:54
Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu         
14:50
Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü         
14:32
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü         
14:32
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı         
14:25
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi         
14:18
Beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu iyi Beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu iyi         
14:06
CHP'li Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı CHP'li Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı         
14:01
Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti         
13:40
ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı         
13:35
Başakşehir, Volkan Babacan'a teklif geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı Başakşehir, Volkan Babacan'a teklif geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı         
13:26
1 çocuk annesi kadın, kendisini vuran eşinin 1.5 ayda serbest kalmasına gözyaşlarıyla isyan etti 1 çocuk annesi kadın, kendisini vuran eşinin 1.5 ayda serbest kalmasına gözyaşlarıyla isyan etti         
13:19
Konya'da iki komşunun köpeklerinin dövüşmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü Konya'da iki komşunun köpeklerinin dövüşmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü         
13:18
Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı         
13:11
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı         
13:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2020 17:30:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs salgını sürecinde dijital bağımlılık arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]