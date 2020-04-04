Koronavirüs salgını sürecinde "empati ve yardımlaşma" vurgusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs salgını sürecinde 'empati ve yardımlaşma' vurgusu - Son Dakika

Koronavirüs salgını sürecinde "empati ve yardımlaşma" vurgusu

6 saat önce

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nihan Arslan, "Krizler, doğal afetler, salgınlar bizi iyilikte buluşturuyor.

Koronavirüs salgını sürecinde

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nihan Arslan, "Krizler, doğal afetler, salgınlar bizi iyilikte buluşturuyor. Toplum olarak bu tarz krizleri fırsata çevirebiliyoruz. Empatinin yanında diğerkamlık düzeyimizi de ölçüyoruz." ifadesini kullandı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden yapılan açıklamada tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dayanışma ve yardımlaşmanın önemini yeniden gündeme getirdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi Arslan, kişilerin "Başkalarının yararını da kendi yararımız kadar gözetiyor muyuz?" sorusunu kendilerine yöneltmesi gerektiğine dikkati çekti.

Arslan, bu zamanlarda yardımlaşmanın yaşamın anlamını bulmaya yardımcı olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Empatinin yanında diğerkamlık düzeyimizi de ölçüyoruz. Viktor Frankl'a göre yaşamdan ne beklediğimizin bir önemi yoktur, asıl önemli olan yaşamın bizden ne beklediğidir. Bu bağlamda sorumluluk almak, üstümüze düşen görevleri yerine getirmek bize yaşam doyumu sağlar. Toplumdan uzaklaşarak mutlu olamayız. Evde kalarak da bir şeyler yapabiliriz. Bu maddi yardım da olabilir, manevi yardım da. Aslında bu zorlu süreç bize birçok kazanım olarak dönebilir."

"Yaşlılarımız eksikliğimizi hissetmemeli"

Yaşlı insanların aile üyeleriyle ve akranlarıyla diğer insanlara oranla daha fazla birlikte olmak istediğini belirten Arslan, bu nedenle Kovid-19 salgını sürecinde özellikle yaşlılarla ilişkilerin yeniden düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Nihan Arslan, "Yaşlılarımız ilk etapta eve kapanmak istemedi, çünkü akranlarıyla buluşmak, aile üyelerini görmek istemek yani sosyal destek almak onlar için çok önemli. Onlara bir şekilde alışmış oldukları sosyal desteği sağlamalıyız. İhtiyaçlarını karşılamak, hal hatır sormak, her gün telefonla aramak gibi. Bizim eksikliğimizi hissetmemeleri lazım. İşte bu noktada empati devreye giriyor. Aslında bir sınavdan geçiyoruz. Salgın süreci bizim insani ilişkilerimizi, özellikle yaşlılara yönelik ilişkilerimizi gözden geçirmemiz adına önemli bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkece bir derdimiz var"

İnsanların zor zamanlarda birbirlerine daha çok ihtiyaç duyduğunu, sahip olduklarının kıymetini anladığını belirten Arslan, doğal afet ve salgın gibi durumların insanları iyilikte buluşturduğunu aktardı.

Arslan, komşuluk ve yardımlaşmanın ülke kültüründe çok önemli değerler olduğunu vurgulayarak, "Bugün düşündüğümüz şey kendimiz, sevdiklerimiz ve toplumumuzun sağlığı. Sadece kendi sorunumuzu değil toplumun sorununu da kendimize dert ediyoruz. Çünkü başkaları için de endişe duyuyoruz. Üç hafta önce kendimiz ya da yakın çevremizle ilgili dertlerimiz vardı belki ama şimdi ülkece bir derdimiz var." ifadelerini kullandı.

Toplum olarak insani değerlerin yaşatılması noktasında Türkiye'nin iyi bir konumda olduğuna da işaret eden Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnsanlar Kovid-19'a yakalanmaktan çok eğer taşıyıcıysam, başka insanlara bulaştırırsam endişesi içinde. Vicdan ön planda, aslında evde kal çağrısına uyulmasının en büyük sebebi de bu. Ülkemizde hemen sosyal destek grupları oluşturuldu. Bu konuda sağlık personelimiz, polis, jandarma gibi bazı kurum ve kuruluşlar üstün gayret sergiliyor. Hatta medyada bunlarla ilgili içimizi ısıtacak videolar izliyoruz. Topyekün bir mücadele görüyoruz gerçekten. Türkiye diğerkamlık konusunda sınav veriyor."

Viktor Frankl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:50 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi         
20:05
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek         
19:50
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi         
19:14
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı         
18:53
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı         
18:37
Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı         
18:27
Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı         
18:16
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü         
18:02
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu         
17:45
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü         
17:05
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı         
17:04
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir         
17:03
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler         
16:48
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm         
16:38
Adana'da polis helikopterle Adana'da polis helikopterle "Evde kal" uyarısını yineledi         
16:36
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı         
16:34
Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı         
16:34
Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım         
16:32
Wanda Nara'nın Wanda Nara'nın "Icardi İtalya'ya dönmek istiyor" itirafı, PSG'nin sözleşmesini feshetmesine neden oldu         
16:27
Güvercin ve köpeğin şaşırtan dostluğu kameraya yansıdı Güvercin ve köpeğin şaşırtan dostluğu kameraya yansıdı         
16:27
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı         
16:13
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi         
16:10
Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım         
16:08
Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu         
16:06
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu         
15:49
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
15:39
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil         
15:39
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü         
15:33
Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar: Yavru köpekleri alıp servis ediyoruz Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar: Yavru köpekleri alıp servis ediyoruz         
15:16
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2020 20:22:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs salgını sürecinde "empati ve yardımlaşma" vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]