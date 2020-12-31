Son dakika! Koronavirüs salgını tehlikesini çocuklara "Ahican'ın Gözlüğü" kitabıyla anlattılar - Son Dakika

Son dakika! Koronavirüs salgını tehlikesini çocuklara "Ahican'ın Gözlüğü" kitabıyla anlattılar

31.12.2020 12:11

Son dakika gelişmesine göre Kırşehir Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri, hazırladıkları "Ahican'ın Gözlüğü" hikaye kitabıyla çocuklara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesini anlattı.

Kırşehir Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri, hazırladıkları "Ahican'ın Gözlüğü" hikaye kitabıyla çocuklara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesini anlattı.

Okulun edebiyat öğretmenleri, Kovid-19 tehlikesi ve alınan tedbirlerin önemini anlatmak için Ahiliği simgeleyen "Ahi" ismi ve çocuklarca sevimli bulunan "can" kelimesini bir araya getirerek "Ahican'ın Gözlüğü" isimli hikaye yazdı.

Resim öğretmenleri de başta Ahi Evran Veli, Cacabey ve Neşet Ertaş olmak üzere şehrin kültürel değerlerinin olduğu resimlerle hikaye kitabının görsellerini hazırladı.

Öğrencilerin de destek verdiği hikaye kitabı, Kırşehir Valiliğinin katkılarıyla yaklaşık 10 bin adet bastırılarak öğrencilere ulaştırılmak üzere okullara gönderildi.

"Amacımız çocuklarda farkındalık oluşturmak"

Kitapla ilgili AA muhabirine bilgi veren edebiyat öğretmeni Ayla Uzunay Şahin, Kovid-19 mücadelesine katkı sağlamak ve bu konuda çocuklarda farkındalık oluşturmak için bir komisyon oluşturulduğunu belirterek "Ahican" karakteriyle hikaye metni yazdıklarını söyledi.

Kitapta, Kovid-19 salgınından etkilenen çocukların yaşadıklarını anlatmayı amaçladıklarını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Koronavirüs salgınından en çok etkilenen çocuklardı. En hareketli dönemlerini evde geçirmek zorunda kaldılar. Onların düşüncelerine tercüman olmak istedik ve Ahican'ın Gözlüğü isimli bir kitap yazmaya karar verdik. Ahilik, Kırşehir'in bir değeri olduğu için ana karakterine onu koyduk. Ahican, ailesiyle bu süreci yaşamaktan sıkılan bir çocuk ama uymak zorunda olduğu birtakım kurallar var. Çocuk gözüyle koronavirüs salgınının zorluğunu anlatmaya çalıştık. Bunu yapmaktaki amacımız çocuklarda farkındalık oluşturmaktı. Neler hissettiklerini kitaba yansıtmaya çalıştık."

Resim öğretmeni Rauf Kaya da yaklaşık 10 bin adet basılan kitabın Kırşehir'deki tüm okullara dağıtılmaya başlandığını, öğretmenlerin de veliler aracılığıyla çocuklara ulaştıracaklarını dile getirdi.

Yüz yüze eğitim başladığında da çocukların bu kitabı karşılarında göreceğini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"İlköğretim çağındaki çocukların koronavirüs salgını sürecinde yaşadıkları sorunları resimlerle anlatmaya çalıştık. Ahican, sihirli gözlüğüyle Cacabey Meydanı'nda, Ahi Meydanı'nda dolaşarak koronavirüs ile alakalı olumsuzlukları görüyor. Karakterimizin Kırşehir Belediyespor forması giymesinin daha etkili olabileceğini düşündük. Forma numarasını da 40 olarak belirledik. Çocuklar için daha dikkat çekici olabileceğini düşündük."

Son dakika! Koronavirüs salgını tehlikesini çocuklara Ahican'ın Gözlüğü kitabıyla anlattılar
Son dakika! Koronavirüs salgını tehlikesini çocuklara Ahican'ın Gözlüğü kitabıyla anlattılar
Son dakika! Koronavirüs salgını tehlikesini çocuklara Ahican'ın Gözlüğü kitabıyla anlattılar
Son dakika! Koronavirüs salgını tehlikesini çocuklara Ahican'ın Gözlüğü kitabıyla anlattılar

Koronavirüs, Neşet Ertaş, Kırşehir, Resim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Koronavirüs salgını tehlikesini çocuklara 'Ahican'ın Gözlüğü' kitabıyla anlattılar - Son Dakika


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