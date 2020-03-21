Koronavirüs salgını: Toplumdaki kırılgan kesimler nasıl geçiniyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs salgını: Toplumdaki kırılgan kesimler nasıl geçiniyor? - Son Dakika Dünya

Koronavirüs salgını: Toplumdaki kırılgan kesimler nasıl geçiniyor?

6 saat önce

Koronavirüs salgınının ardından sigortasız kayıtdışı temizlik işçilerinin geçim derdi büyüyor. Devletin buna yönelik politika geliştirmesi şart.

Koronavirüs salgını: Toplumdaki kırılgan kesimler nasıl geçiniyor?, System.String[]

Koronavirüs salgını bir yandan kamu sağlığını etkilerken, istihdam piyasasında kırılgan grupların ekonomik güvenceleri de giderek tehlikeye giriyor. Bu süreç hızlı politikalarla yönetilmezse, gündelikçiler başta olmak üzere bu süreç birçok kayıtdışı hizmet sektöründe toplumsal yaralara yol açabilir.


Serpil B. (41) annesiyle birlikte yaşıyor ve evin geçimini tek başına yıllardır gündelik temizlik işlerinde yardımcı olmak suretiyle üstlenmek zorunda kalıyor. Ankara'nın farklı semtlerine haftanın beş günü aynı hanelere yıllardır temizlik için yardıma gelen ve sigortasız çalışan Serpil B., koronavirüs vakalarının ilk açıklandığı günlerde birkaç müşterisinin kendisine telefon açarak "salgın çözülene kadar bize gelme" diyerek çalışmasını istemediğini aktarıyor. Sebep ise, toplu taşımayla iş yerine gelmesi. Bu yüzden aylık geliri de neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda.

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Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:14 

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