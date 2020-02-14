Koronavirüs salgını: Türkiye'de karantinadaki 42 kişinin gözlem süresi sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs salgını: Türkiye'de karantinadaki 42 kişinin gözlem süresi sona erdi - Son Dakika Dünya

Koronavirüs salgını: Türkiye'de karantinadaki 42 kişinin gözlem süresi sona erdi

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralarında 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı da bulunan söz konusu kişilerin 3 günde bir alınan numunelerinin temiz çıktığını ve normal hayatlarına devam etmelerinde sorun olmadığını açıkladı.

Koronavirüs salgını: Türkiye'de karantinadaki 42 kişinin gözlem süresi sona erdi, System.String[]

Çin'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını altındaki Vuhan kentinden Türkiye'ye tahliye edilen 42 kişinin gözlem süreleri sona erdi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralarında 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı da bulunan söz konusu kişilerin 3 günde bir alınan numunelerinin temiz çıktığını ve normal hayatlarına devam etmelerinde sorun olmadığını açıkladı.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:32 
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