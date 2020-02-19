"Koronavirüs salgını Türkiye sağlık turizmini etkilemedi" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Koronavirüs salgını Türkiye sağlık turizmini etkilemedi' - Son Dakika Ekonomi

"Koronavirüs salgını Türkiye sağlık turizmini etkilemedi"

7 saat önce

Çin'de ortaya çıkan ve giderek yaygınlaşan Koronavirüs birçok ülkeyi ekonomik ve sosyal açıdan etkisi altına aldı.

Çin'de ortaya çıkan ve giderek yaygınlaşan Koronavirüs birçok ülkeyi ekonomik ve sosyal açıdan etkisi altına aldı. Dünya'da saç ekim sektörünün önde gelen ülkelerinden Türkiye'de sağlık sektöründe bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Saç ekimi uzmanı Bircan Saydam Koronavirüsü ve sektöre dair açıklamalarda bulundu.


Çin'de ortaya çıkan ve giderek yaygınlaşan Koronavirüs birçok ülkeyi ekonomik ve sosyal açıdan etkisi altına aldı. Türkiye de salgından etkilenmemek için gerekli tedbirlerini almaya başladı. Uzmanlar, salgının Türkiye'ye sıçramasının zor olduğunu öne sürüyor. Bununla birlikte Financial Times gazetesinde yayımlanan bir habere göre, yakın dönemde virüs nedeniyle gerçekleşecek olan bazı ekonomik ve sosyal problemler Türkiye'yi etkilemeyecek. Haberin devamında Türkiye'nin bu durumu pozitife çevirerek küçük bir oranda da olsa büyüme yaşayabileceği öne sürüldü.


Başta Çin olmak üzere dünyanın dört bir yanında en az 80 bin kişiyi etkileyen Koronavirüs, küresel ticaret ve sağlık faaliyetleri üzerinde de etkisini gösteriyor. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'le ticaret yapan yabancı firmalar ve havayolu şirketlerinin salgın sebebiyle satışları düştü.


Saç ekimi turizminde önde gelen ülkelerden biri olan Türkiye'nin virüsten etkilenip etkilenmeyeceği saç ekimi merkezlerine başvurmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği konu oldu. Konuyla ilgili olarak, Estenove Hair Transplant uzmanlarından Bircan Saydam açıklamalarda bulundu.


"Saç ekimi turizmi virüsten etkilenmedi"


Türkiye'nin Koronavirüs'ten henüz etkilenmediğini vurgulayan Saydam, yakın zamanda da saç ekimi turizminde olumsuz bir etki beklemediklerini ifade ederek, "Türkiye saç ekimi turizmi alanında dünyanın en gelişmiş ülkesi diyebiliriz. Hem sektörün büyüklüğü hem de bu alanda yapılan yatırım, ülkemizi sağlık turizminde birinci sıraya getirdi. Bu nedenle bu alanda alınan çok geniş önlemler ve insan sağlığına gösterilen ciddi bir hassasiyet söz konusu. Ülkemizde henüz virüse rastlanmaması saç ekimi işlemlerimizde düşüş yaşanmamasında etkilidir. Ben Türkiye'de bu konuyla ilgili yapılan çalışmaları yakından takip eden biri olarak Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetini görebiliyorum." şeklinde konuştu.


"Türkiye'de geçen yıl saç ekim ekonomisi 1 milyar doları geçti"


Dünyanın pek çok ülkesinde yaşanan olumsuz durumların aksine Türkiye'de sağlık turizminde bir düşüş yaşanmadığını belirten Saydam, saç ekimi işlemlerine olan ilginin geçen seneye göre kıyaslandığında değişiklik göstermediğini belirtti.


Bircan Saydam yaptığı açıklamada, "Biz saç ekimi sektörünün içerisinde olduğumuz için konuyla çok ilgiliyiz ve gelişmeleri yakından izliyoruz. Herhangi bir tehdit söz konusu değil. Türkiye'de geçen yıl saç ekim ekonomisi 1 milyar doları geçti. Şu anda saç ekimi yaptırmak isteyen kişi sayısında herhangi bir düşüş söz konusu değil. Saç ekimi işlemleri tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, saç ekimi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:32 Kaynak: İHA
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