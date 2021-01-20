Koronavirüs salgını yeni denetim birimini ortaya çıkardı - Son Dakika

Koronavirüs salgını yeni denetim birimini ortaya çıkardı

20.01.2021 11:11
Koronavirüs salgını yeni denetim birimini ortaya çıkardı, System.String[]

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ibirçok yeni denetim ve uygulama hayata geçiriliyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ibirçok yeni denetim ve uygulama hayata geçiriliyor.

Kovid-19 vakasının 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan eyaletinde görülmesinin ardından Türkiye'de de ilk vaka 11 Mart 2020'de tespit edildi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkilerini bertaraf edebilmek amacıyla devlet tarafından birçok yeni önlem ve uygulama gerçekleştirildi.

Bu kapsamda toplum sağlığını korumak, vatandaşların daha güvenli ortamlarda günlük hayatlarına devam edebilmesini sağlamak amacıyla uygulanan denetim ve yaptırımların daha etkin, kapsamlı ve sürekli hale getirilmesi gereği hasıl oldu.

Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında Kırıkkale Valiliğince önceden altyapısı hazırlanan "İl Salgın Denetim Merkezi", İçişleri Bakanlığının "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelgesiyle pilot il olarak Kırıkkale'de 5 Ağustos 2020'de faaliyetlerine başladı. Bu tarihten sonra Kırıkkale'de İl Salgın Denetim Merkezi'nin örnek teşkil etmesiyle diğer illerde de kurulması sağlandı.

Denetlenen iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, taksiler ve kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgileri, oluşturulan merkezi veri tabanına kaydediliyor. Merkezde uzman denetim ekiplerinde 1 koordinatör, 10 ekip ve 86 uzman denetmen görev yapıyor. Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinde de 1 koordinatör ve 19 personel bulunuyor.

Başta Valilik olmak üzere, bütün kurumlardan görevlendirilen personelden oluşan Salgın Denetim Merkezi'nde kadın kuaför ve güzellik merkezleri, ihbar sivil denetim, kolluk kuvvetleri denetim ekibi ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri olarak görevlerini sürdürüyor.

Saat 08.00'de denetimlere başlayan ekipler, gün içerisinde cadde ve sokaklar, iş yerleri, servis ve toplu taşıma araçları, taksi durakları, alışveriş merkezleri ve semt pazarlarında saat 00.00'a kadar denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, denetimlerde vatandaşların maske takıp takmadığına, iş yerlerinde ise yine maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Maske takmadığı tespit edilen vatandaşlar, uyarılarak sisteme kaydı yapılıyor. Sistem üzerinde denetim kaydı olan vatandaşların ihlalleri tekrarlaması halinde ise 900 lira idari para cezası uygulanıyor ve vatandaşın ihlallere devam etmesi durumunda 3 bin 150 lira idari para cezası kesiliyor.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca belirlenen alanlarda sigara içenlere de 900 lira idari para cezası uygulanıyor. Denetimlerde, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması olan vatandaşların tespit edilmesi halinde de yine ilk olarak 900 lira, devam etmesi durumunda ise 3 bin 150 lira para cezası kesiliyor. Ekipler denetimlerde, karantina kurallarını ihlal eden vatandaşlara da idari yaptırım uygulayarak, karantina süresini geçirmesi için yurtlara yerleştiriyor.

Ekipler, işletmelerde ise iş yerinde belirlenen bir anda bulunması gereken kişi sayısını kontrol ederek, kişi sayısını aşan işletmelerde belirlenen vatandaş sayısına kadar içerinin boşaltılmasını sağlıyor. Ayrıca işletme sahibine sosyal mesafe sayısına uyulmadığı gerekçesiyle işlem yapılıyor. Aynı iş yerinin ihlale devam etmesi durumunda, işletme sahibine birinci ihlalden dolayı 900 lira para cezası ve 1 gün faaliyetini durdurma cezası uygulanıyor. Aynı iş yeri için ikinci kez ihlal yapması durumunda idari para cezası ve 3 gün faaliyet durdurma idari yaptırımı uygulanıyor.

Kısıtlamaya tabi işletmelerde de kısıtlama saatine uymaması durumunda ilk olarak uyarı, birinci ihlalde 900 lira para cezası ve 1 gün faaliyet durdurma, devamında ise 3 bin 150 lira para cezası ve 3 gün faaliyetini durdurma idari yaptırımı uygulanıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Para Cezası, Aralık, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgını yeni denetim birimini ortaya çıkardı - Son Dakika


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