Koronavirüs: Salgının etkisi neden ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor?

Dünyada neredeyse tüm ülkelere sıçrayan koronavirüs salgının etkisi ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Salgın bazı ülkelerde sağlık sistemini çökme noktasına getirirken hemen yanındaki komşu ülkede etkisini o kadar göstermiyor. Örneğin İran'da binlerce kişinin ölümüne neden olan salgın, sınır komşusu Irak'ta resmi rakamlara göre şu ana kadar 100'den az can aldı.



Fransa, İtalya ve İspanya gibi Batı Avrupa ülkelerinin her birinde en az 25'er bin kişi hayatını kaybederken, komşu ülke Almanya'da bu sayı 4 Mayıs verilerine göre 7 binin altında. Yine Dominik Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 7 bini geçerken komşusu Haiti'de sadece 85 vaka rapor edilmiş durumda.