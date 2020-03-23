Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelindeki 90 bin caminin hoparlöründen yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüs salgınının son bulması için dualar yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için yurt genelindeki camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi.

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