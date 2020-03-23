Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi - Son Dakika

Camiden Dua MARDİN - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından verilen talimat sonrası Mardin 'in Nusaybin ve Midyat ilçesinde yatsı ezanı sonrası dua edildi.

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