Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi - Son Dakika

Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi

6 saat önce

Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine Ardahan'daki camilerde yeni tip Koronavirüs (KOVID-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları için yatsı ezanı sonrası camilerde dua edildi.

Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine Ardahan'daki camilerde yeni tip Koronavirüs (KOVID-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları için yatsı ezanı sonrası camilerde dua edildi.

Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi

Koronavirüs, Ali Erbaş, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:25 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs sözleri: Nefesim daralıyor Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla         
19:40
Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı         
17:09
Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi         
16:56
Polis Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi         
16:50
Paraguay'da hapiste olan Ronaldinho karantinaya alındı Paraguay'da hapiste olan Ronaldinho karantinaya alındı         
16:40
Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz         
16:11
İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi         
15:55
Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı         
15:38
"En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın         
10:06
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri         
08:31
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Lionel Messi, koronavirüsten korunmak için sakallarını kesti Lionel Messi, koronavirüsten korunmak için sakallarını kesti         
00:43
Falcao: Beni Arda Turan ikna etti Falcao: Beni Arda Turan ikna etti         
21:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 04:04:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]