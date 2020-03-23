Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi - Son Dakika

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Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi
6 saat önce
Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine Ardahan'daki camilerde yeni tip Koronavirüs (KOVID-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları için yatsı ezanı sonrası camilerde dua edildi.
Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine Ardahan'daki camilerde yeni tip Koronavirüs (KOVID-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları için yatsı ezanı sonrası camilerde dua edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:25 Kaynak: AA
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