Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi - Son Dakika

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Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için Kırıkkale'deki camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için Kırıkkale'deki camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:32 Kaynak: AA
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