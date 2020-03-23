Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi - Son Dakika

Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi

6 saat önce

-Adıyaman merkez Ulu Cami'den İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın dua etmesi -Taşçı'nın açıklamaları Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası tüm camilerden dua edileceğini söylemesi üzerine Adıyaman'da da tüm camilerde yatsı...

- Adıyaman merkez Ulu Cami'den İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın dua etmesi

-Taşçı'nın açıklamaları

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası tüm camilerden dua edileceğini söylemesi üzerine Adıyaman'da da tüm camilerde yatsı ezanı sonrası dua edildi.

Merkez Ulu Cami'de yatsı ezanı sonrası İl Müftüsü Mehmet Taşçı, duayı kendisi okudu.

Taşçı, duada "Değerli Müslümanlar, tedbirlere uyalım. Evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah, devlet ve milletimizi her türlü felaketlerden korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun. " dedi.

Taşçı, duanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir aydan daha fazla süredir tüm dünyanın koronavirüsü diye adlandırılan bir virüs ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

Virüsün dünya nüfusunu etkilediğini ifade eden Taşçı, şöyle konuştu:

"Biraz önce yatsı namazı okundu. Ezan sonrası camiye girememe ve camide cemaat oluşturamama gerçekten inanan gönülleri burkuyor. Gözlerimizden bazen yaşlar dökülüyor. Kalbimiz mahsun oluyor. Yapacak bir şey yok. Tedbirimizi almak zorundayız. Virüs bir musibettir ve inşallah bu musibeti devlet ve millet olarak bu zamana kadan tüm badireleri atlattığımız gibi bunun da üstesinden geleceğiz."

Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmet Taşçı, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:36 Kaynak: AA

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