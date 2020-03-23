Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi - Son Dakika
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Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi

27 dakika önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da camilerden yatsı ezanı sonrasında dua edildi.

Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da camilerden yatsı ezanı sonrasında dua edildi.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Koronavirüs salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir" çağrısı üzerine, kentlerdeki bütün camilerden yatsı ezanı sonrasında dualar yükseldi.

Ezanın ardından camilerin hoparlöründen okunan duada, virüsün son bulması temennisinde bulunuldu.

Din görevlilerinin yaptığı duada, "Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Allah ülkemizi ve dünyamızı, bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun." ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs, Antalya, Burdur, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:46 Kaynak: AA

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