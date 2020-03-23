Son Dakika › Kültür Sanat › Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi - Son Dakika
Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi
24 dakika önce
-Caminin drone ile havadan görüntülenmesi -Camide dua edilmesi MANİSA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için Manisa'nın Şehzadeler ileçsinde bulunan Hatuniye caminde yatsı ezanının ardından hoparlöründen dua edildi.
-Caminin drone ile havadan görüntülenmesi
-Camide dua edilmesi MANİSA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için Manisa'nın Şehzadeler ileçsinde bulunan Hatuniye caminde yatsı ezanının ardından hoparlöründen dua edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:48 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı