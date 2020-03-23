Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi - Son Dakika

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Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan kararla yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için tüm camilerde yatsı ezanı sonrası dua edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan kararla yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için tüm camilerde yatsı ezanı sonrası dua edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:55 Kaynak: AA
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