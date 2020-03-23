Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi - Son Dakika

Tarihi Siirt Ulu Camisi'nde, "Değerli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah Devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun" anonsu yapıldı.

Siirt 'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının biran önce son bulması için tüm camilerde yatsı ezanından sonra dua anonsu yapıldı.

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın