Son Dakika › Güncel › Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi - Son Dakika
Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi
7 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için yurt genelindeki camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için yurt genelindeki camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi. Kırklareli'nde Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde koronovirüs salgının son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları niyazıyla yatsı namazının ardından dua okundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:03 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın