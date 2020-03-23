Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi - Son Dakika

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Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi
6 saat önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tarihi Rüstempaşa Camisi'nde yatsı ezanından sonra koronovirüs salgının son bulması için dua edildi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tarihi Rüstempaşa Camisi'nde yatsı ezanından sonra koronovirüs salgının son bulması için dua edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:13 Kaynak: AA
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