Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi - Son Dakika

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Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi
6 saat önce
Somuncu Baba Külliyesi detay görüntüler Yatsı Ezanı Okunması Cami imamının minareden dua okuması Külliye dışından çeşitli detay görüntüler Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildiMALATYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması...
Somuncu Baba Külliyesi detay görüntüler
Yatsı Ezanı Okunması
Cami imamının minareden dua okuması
Külliye dışından çeşitli detay görüntüler Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi
MALATYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması için Malatya'nın Darende ilçesindeki, tarihi Somuncu Baba Camii ve Külliyesi'ndeki hoparlörlerden yatsı ezanı sonrası dua edildi.
Malatya'da da yatsı ezanı sonrası din görevlilerince tüm camilerden dua sesleri yükseldi.
Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) salgınının son bulması ve hastaların sağlığına kavuşması niyazıyla dualar edildi.
Darende ilçesi Somuncu Baba Külliyesi'nde de okunan ezan sonrasında dualar edildi.. Külliye civarındaki bazı vatandaşlar, ezanın ardından okunan duaya eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:16 Kaynak: AA
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